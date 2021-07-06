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«Духовник Путина» пригрозил наказаниями священникам, которые отговаривают прихожан от прививок

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого в СМИ часто называют «духовником Путина», пообещал наказать всех священнослужителей в его епархии, которые отговаривают прихожан от прививок против коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Youtube.

«Я, как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную Богом мне паству, благословляю прислушаться к всем рекомендациям государственной санитарной службы России, и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни — ковида. Я беру на себя эту ответственность <…> Но в то же время должен сказать, что те священники, в первую очередь нашей епархии [их немного, но они есть], которые отвращают свою паству, своих знакомых от профилактических прививок, должны нести за это ответственность», — сказал митрополит.

Также он попросил переносить богослужения на улицу, если в храмах скапливается много народу.

Отметим, Тихон Шевкунов является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он считается вторым по влиятельности человеком в РПЦ. Ранее представители РПЦ говорили, что разрешать вход в храм только по QR-коду или подобному документу не собираются, поскольку церковь «не может вводить подобные условия».

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Комментарии (7)

alexadmin
Грядет новый раскол?
hal9000
Этот поп не хотел бы случайно заняться своими непосредственными обязанностями??..сколько церквей старых стоит разваливаются и монастырей..и никто не чешется...новые строит непойми какого вида..а старые нормальные типа денег нет..а куда дел которые выделены??!!
Ruth D. Armstead
Неблагодарная тема! Ну право, Фъ, ну чего ты?!
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