«Духовник Путина» пригрозил наказаниями священникам, которые отговаривают прихожан от прививок

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого в СМИ часто называют «духовником Путина», пообещал наказать всех священнослужителей в его епархии, которые отговаривают прихожан от прививок против коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Youtube.
«Я, как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную Богом мне паству, благословляю прислушаться к всем рекомендациям государственной санитарной службы России, и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни — ковида. Я беру на себя эту ответственность <…> Но в то же время должен сказать, что те священники, в первую очередь нашей епархии [их немного, но они есть], которые отвращают свою паству, своих знакомых от профилактических прививок, должны нести за это ответственность», — сказал митрополит.
Также он попросил переносить богослужения на улицу, если в храмах скапливается много народу.
Отметим, Тихон Шевкунов является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он считается вторым по влиятельности человеком в РПЦ. Ранее представители РПЦ говорили, что разрешать вход в храм только по QR-коду или подобному документу не собираются, поскольку церковь «не может вводить подобные условия».