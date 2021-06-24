«Церковь не может вводить подобные условия». РПЦ не собирается пускать в храмы по QR-коду

РПЦ не собирается ставить условием для посещения храмов наличие QR-кода. Об этом 24 июня РИА Новости заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.



«Думаю, нет. Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», — ответил Легойда на вопрос журналистов.



Он подчеркнул, что в храмах сейчас «соблюдаются все меры предосторожности». «Во многих храмах люди стоят на улице во время богослужения, благо, погода позволяет», — добавил представитель РПЦ.

