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«Церковь не может вводить подобные условия». РПЦ не собирается пускать в храмы по QR-коду

В РПЦ не планируют пускать в храмы по QR-коду

РПЦ не собирается ставить условием для посещения храмов наличие QR-кода. Об этом 24 июня РИА Новости заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Думаю, нет. Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», — ответил Легойда на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что в храмах сейчас «соблюдаются все меры предосторожности». «Во многих храмах люди стоят на улице во время богослужения, благо, погода позволяет», — добавил представитель РПЦ.

Напомним, доступ во все заведения общепита Москвы с 28 июня будет осуществляться по QR-кодам, которые покажут, что человек вакцинировался от коронавируса или получил отрицательный ПЦР-тест.

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Комментарии (11)

265984735
То есть «пожертвования» с банковских карт прихожан они без проблем могут получать. А соблюдать меры защиты против коронавируса – это что-то неправедное для них. Ничего, куратор нахмурит бровь и всё будут делать с радостью.
alexpv
Ну наконец-то хоть один трезвый взгляд на ситуацию. РПЦ - искреннее браво от прожженного атеиста!
nuga
А в синагоги,мечети?Что молчат раввин и муфтий? Пусть отчитаются для сравнения.В Израиле пускали без кодов в любой молитвенный дом.
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