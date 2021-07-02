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СПбГУ не продлил контракт с оштрафованной за митинг завкафедрой Восточного факультета

Санкт-Петербургский государственный университет не стал продлевать контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета Соней Ямпольской, об этом она 2 июля рассказала на своей странице в Facebook.

«Ну что ж, друзья, я больше не являюсь сотрудником СПбГУ (заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета). Здесь нет никакой драмы для меня лично (ей Богу), но, мне кажется, стоит поделиться этой новостью. Насколько мне известно, ректорат категорически отказывается продлевать со мной договор/заключать новый (старый закончился 30.06.2021). Причина заключается в том, что в январе меня задержал ОМОН в центре города и мне был выписан штраф за административное правонарушение (официально состоявшие в нарушении санитарных норм, но трактуемое ректоратом в политическом ключе)», — написала Ямпольская.

Она подчеркнула, что руководство Восточного факультета сделало все возможное, чтобы отстоять ее кандидатуру.

В мае комиссия СПбГУ по этике сочла нарушителями этического кодекса вуза студентов-участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Многотысячные акции протеста прошли в конце января и начале февраля в Москве, Петербурге и других городах России. Причиной стал арест Навального сразу после возвращения из Германии, а затем замена ему условного срока на реальный.

Редакция направила вузу запрос с просьбой озвучить причины отказа от продления контракта с Ямпольской.

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Комментарии (14)

altnec
Ссучились?
Так это обыкнвоенное присутствие их духа.
Причём ежедневное и ежесуточное. 24 часа.
bluxer
Эта Соня со своей семитологией и со своей фамилией, вероятно, и раньше там у этих востоковедов была, как заноза в заднице :))
весна идёт
Позорище(( А когда-то их диплом был знаком качества.
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