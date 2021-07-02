СПбГУ не продлил контракт с оштрафованной за митинг завкафедрой Восточного факультета

Санкт-Петербургский государственный университет не стал продлевать контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета Соней Ямпольской, об этом она 2 июля рассказала на своей странице в Facebook.



«Ну что ж, друзья, я больше не являюсь сотрудником СПбГУ (заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета). Здесь нет никакой драмы для меня лично (ей Богу), но, мне кажется, стоит поделиться этой новостью. Насколько мне известно, ректорат категорически отказывается продлевать со мной договор/заключать новый (старый закончился 30.06.2021). Причина заключается в том, что в январе меня задержал ОМОН в центре города и мне был выписан штраф за административное правонарушение (официально состоявшие в нарушении санитарных норм, но трактуемое ректоратом в политическом ключе)», — написала Ямпольская.

