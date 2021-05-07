«Ъ»: Комиссия по этике СПбГУ признала нарушителями этического кодекса студентов — участников митингов

В Санкт-Петербургском государственном университете комиссия по этике признала нарушителями этического кодекса вуза студентов, которые были задержаны на несанкционированной акции протеста 21 апреля. Об этом 7 мая со ссылкой на запись заседания сообщает «Коммерсанть».
Заседание комиссии назначили после того, как управление МВД проинформировало СПбГУ, что более 30 студентов приняли участие в несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января 2021 года. Учащихся пригласил на заседание проректор по воспитательной работе Александр Бабич.
Студенты ссылались на 31-ю статью Конституции РФ, которая гарантирует свободу собраний граждан, а также на то, что вуз подписал Великую хартию университетов, запрещающую политическое давление.
В свою очередь председатель комиссии, профессор Геннадий Богомазов ссылался на наложенные ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Часть студентов признали нарушителями второго пункта этического кодекса — обязательства достойно представлять университет во внеуниверситетской среде. Остальные получили предупреждения.
На основании решения комиссии ректор СПбГУ может наложить меры вплоть до отчисления из университета. Официальное решение комиссии пока не опубликовано.