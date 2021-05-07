«Ъ»: Комиссия по этике СПбГУ признала нарушителями этического кодекса студентов — участников митингов

В Санкт-Петербургском государственном университете комиссия по этике признала нарушителями этического кодекса вуза студентов, которые были задержаны на несанкционированной акции протеста 21 апреля. Об этом 7 мая со ссылкой на запись заседания сообщает «Коммерсанть».

Заседание комиссии назначили после того, как управление МВД проинформировало СПбГУ, что более 30 студентов приняли участие в несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января 2021 года. Учащихся пригласил на заседание проректор по воспитательной работе Александр Бабич.