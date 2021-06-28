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Участок проспекта Энгельса в Петербурге перекроют до утра

На севере Петербурга в ночь с 28 на 29 июня на семь часов перекроют одну из основных магистралей. Водителям рекомендуют выезжать на КАД через соседние развязки.

Как сообщает 28 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня будет полностью закрыто движение транспорта на участке проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова, включая перекресток с Михаила Дудина. Для выезда на КАД в это время лучше пользоваться проспектом Культуры и Выборгским шоссе.

На проспекте Энгельса с конца мая ведется дорожный ремонт. Этой ночью там будут укладывать и стабилизировать асфальтобетонное покрытие. Работы ведутся на участке длиной 2,8 километра от Парнасского путепровода до КАД. Помимо замены асфальта там поменяют и переставят бортовые камни. Завершить ремонт планируется 18 июля.

Также до 14 июля из-за земляных работ по перекладке теплосети закрыто движение по участку проспекта Энгельса в направлении от проспекта Просвещения к улице Асафьева.

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