Участок проспекта Энгельса в Петербурге перекроют до утра

На севере Петербурга в ночь с 28 на 29 июня на семь часов перекроют одну из основных магистралей. Водителям рекомендуют выезжать на КАД через соседние развязки.



Как сообщает 28 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня будет полностью закрыто движение транспорта на участке проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова, включая перекресток с Михаила Дудина. Для выезда на КАД в это время лучше пользоваться проспектом Культуры и Выборгским шоссе.