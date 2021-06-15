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На проспекте Энгельса в Петербурге до середины июля перекроют движение в одном направлении

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Второй этап реконструкции теплосети изменит схему движения транспорта на севере Петербурга. Проспект Энгельса частично перекроют для автомобилей почти на месяц.

Как сообщает 15 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 18 июня по 14 июля из-за земляных работ по перекладке теплосети закроют движение по проспекту Энгельса в направлении от проспекта Просвещения к улице Асафьева. А с 22 июня по 5 июля будет ограничен проезд по нечетной стороне проспекта Энгельса у проспекта Просвещения.

По информации комитета по энергетике и инженерному обеспечению, ГУП «ТЭК СПб» завершило первый и начинает второй этап работ по замене изношенного участка магистральной теплосети на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения. К настоящему времени смонтировано 600 метров сети диаметром 800–1000 мм. Часть абонентов уже переключили с временной наружной сети на постоянный трубопровод. После этого подрядчик АО «Мегамейд» начал демонтировать наружную теплосеть, в конце июня — начале июля ее должны убрать полностью.

Напомним, что с 18 июня по 1 июля на участке проспекта Энгельса между проспектами Просвещения и Луначарского также будет закрыто движение трамваев.

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