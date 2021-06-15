Участок проспекта Энгельса в Петербурге на две недели останется без трамваев

На севере Петербурга между станциями метро «Озерки» и «Проспект Просвещения» две недели не будут ходить трамваи. Из-за путевых работ поменяют трассы три маршрута.



Как сообщает 15 июня пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 1:30 18 июня до 4:50 1 июля закрывается трамвайное движение по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Ранее планировалось начать работы 16 июня и закончить 29-го. Из-за работ изменят трассы трамвайных маршрутов № 21, 55 и 58.

Трамваи будут следовать: