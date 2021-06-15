FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Участок проспекта Энгельса в Петербурге на две недели останется без трамваев

На севере Петербурга между станциями метро «Озерки» и «Проспект Просвещения» две недели не будут ходить трамваи. Из-за путевых работ поменяют трассы три маршрута.

Как сообщает 15 июня пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 1:30 18 июня до 4:50 1 июля закрывается трамвайное движение по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Ранее планировалось начать работы 16 июня и закончить 29-го. Из-за работ изменят трассы трамвайных маршрутов № 21, 55 и 58.

Трамваи будут следовать:

  • №21 — от конечной станции «Приморский проспект» по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе, Суздальскому проспекту до конечной станции «Улица Жени Егоровой»;
  • №55 — от конечной станции «Улица Шаврова» по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее по проспекту Энгельса, Выборгскому шоссе до конечной станции «Станция метро «Озерки» (обратно по проспекту Луначарского);
  • №58 — от конечной станции «Придорожная аллея» по проспектам Энгельса, Просвещения и Культуры до конечной станции «Проспект Культуры».

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Киргуду
Там же в конце марта или начале апреля открыли движение после реконструкции именно этого участка.
Что-то недоделали или через 2 месяца уже новый ремонт потребовался?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний