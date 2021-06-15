Участок проспекта Энгельса в Петербурге на две недели останется без трамваев

На севере Петербурга между станциями метро «Озерки» и «Проспект Просвещения» две недели не будут ходить трамваи. Из-за путевых работ поменяют трассы три маршрута.
Как сообщает 15 июня пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 1:30 18 июня до 4:50 1 июля закрывается трамвайное движение по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Ранее планировалось начать работы 16 июня и закончить 29-го. Из-за работ изменят трассы трамвайных маршрутов № 21, 55 и 58.
Трамваи будут следовать:
- №21 — от конечной станции «Приморский проспект» по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе, Суздальскому проспекту до конечной станции «Улица Жени Егоровой»;
- №55 — от конечной станции «Улица Шаврова» по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее по проспекту Энгельса, Выборгскому шоссе до конечной станции «Станция метро «Озерки» (обратно по проспекту Луначарского);
- №58 — от конечной станции «Придорожная аллея» по проспектам Энгельса, Просвещения и Культуры до конечной станции «Проспект Культуры».