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Проспект Энгельса будут перекрывать на ремонт до середины лета. Для прокладки теплосети ограничат Тихорецкий

Дорожники и коммунальщики ограничат и перекроют несколько улиц в Петербурге

Работы на коммуникациях и ремонт дороги в последние дни мая ограничат движение транспорта в нескольких районах Петербурга. В том числе до середины июля будут ограничивать и перекрывать проезд по проспекту Энгельса на Парнасе.

Как сообщает 27 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23:00 28 мая до 6:00 31 мая и с 23:00 4 июня до 6:00 7 июня будет ограничено движение на участке Тихорецкого проспекта от проспекта Науки до улицы Вернадского. ООО «Инженерная компания» займется там прокладкой теплосети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода с 29 мая по 10 июня ограничит движение по боковому проезду Петергофского шоссе от проспекта Кузнецова до улицы Доблести.

А с 31 мая по 20 июня по этой же причине перекроют проезд по Черниговской улице у дома 8. Объезжать предполагается по Московскому проспекту, Смоленской, Заозёрной, Киевской и Ново-Рыбинской улицам и Лиговскому проспекту.

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Также с 31 мая и до 18 июля будут поэтапно ограничивать и перекрывать движение по проспекту Энгельса на участке от Парнасского путепровода до 9-го Верхнего переулка. Там отремонтируют дорогу. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Перекрывать будут:

  • с 23:00 24 июня до 6:00 25 июня и с 23:00 25 июня до 6:00 27 июня — Парнасский путепровод от улицы Шостаковича до улицы Михаила Дудина;
  • с 23:00 26 июня до 6:00 27 июня — перекресток улицы Михаила Дудина и проспекта Энгельса, улицу Михаила Дудина от Толубеевской улицы до проспекта Энгельса, проспект Энгельса от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова;
  • с 23:00 1 июля до 6:00 2 июля и с 23:00 4 июля до 6:00 5 июля — улицу Николая Рубцова и 6-й Верхний переулок у проспекта Энгельса;
  • с 23:00 8 июля до 6:00 9 июля — Заречную улицу от Толубеевской улицы до проспекта Энгельса.
Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

263888341
Ура, наконец-то дорогу из города к Сортавале сделают. Там только на внедорожниках можно было ездить.
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