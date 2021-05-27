Работы на коммуникациях и ремонт дороги в последние дни мая ограничат движение транспорта в нескольких районах Петербурга. В том числе до середины июля будут ограничивать и перекрывать проезд по проспекту Энгельса на Парнасе.



Как сообщает 27 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23:00 28 мая до 6:00 31 мая и с 23:00 4 июня до 6:00 7 июня будет ограничено движение на участке Тихорецкого проспекта от проспекта Науки до улицы Вернадского. ООО «Инженерная компания» займется там прокладкой теплосети.