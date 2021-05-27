Работы на коммуникациях и ремонт дороги в последние дни мая ограничат движение транспорта в нескольких районах Петербурга. В том числе до середины июля будут ограничивать и перекрывать проезд по проспекту Энгельса на Парнасе.
Как сообщает 27 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23:00 28 мая до 6:00 31 мая и с 23:00 4 июня до 6:00 7 июня будет ограничено движение на участке Тихорецкого проспекта от проспекта Науки до улицы Вернадского. ООО «Инженерная компания» займется там прокладкой теплосети.
Из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода с 29 мая по 10 июня ограничит движение по боковому проезду Петергофского шоссе от проспекта Кузнецова до улицы Доблести.
А с 31 мая по 20 июня по этой же причине перекроют проезд по Черниговской улице у дома 8. Объезжать предполагается по Московскому проспекту, Смоленской, Заозёрной, Киевской и Ново-Рыбинской улицам и Лиговскому проспекту.
Также с 31 мая и до 18 июля будут поэтапно ограничивать и перекрывать движение по проспекту Энгельса на участке от Парнасского путепровода до 9-го Верхнего переулка. Там отремонтируют дорогу. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
Перекрывать будут:
- с 23:00 24 июня до 6:00 25 июня и с 23:00 25 июня до 6:00 27 июня — Парнасский путепровод от улицы Шостаковича до улицы Михаила Дудина;
- с 23:00 26 июня до 6:00 27 июня — перекресток улицы Михаила Дудина и проспекта Энгельса, улицу Михаила Дудина от Толубеевской улицы до проспекта Энгельса, проспект Энгельса от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова;
- с 23:00 1 июля до 6:00 2 июля и с 23:00 4 июля до 6:00 5 июля — улицу Николая Рубцова и 6-й Верхний переулок у проспекта Энгельса;
- с 23:00 8 июля до 6:00 9 июля — Заречную улицу от Толубеевской улицы до проспекта Энгельса.