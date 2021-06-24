На территории школы-интерната для детей индейцев в Канаде нашли больше 700 безымянных могил

«Это не братское захоронение. Это могилы без опознавательных знаков, — приводит Guardian слова вождя коренной нации Кадмуса Делорма 24 июня. — Есть устные рассказы о том, что в могилах есть и взрослые».

Захоронение расположено на территории школы-интерната, известной как Грейсон. Она работала с 1899 по 1997 год на юго-востоке провинции Саскачеван.

Ранее на месте, которое когда-то было крупнейшей школой-интернатом в Канаде, недалеко от города Камлупс (провинция Британская Колумбия), обнаружили останки 215 детей. Это открытие потрясло общественность Канады и заставило по-другому взглянуть на процесс ассимиляции. Эксперты прогнозируют, что найденных могил будет больше, когда правительства провинций объявят о финансировании, чтобы помочь общинам коренных народов провести свои собственные поиски.