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На территории школы-интерната для детей индейцев в Канаде нашли больше 700 безымянных могил

Индейское сообщество Канады заявило об обнаружении еще 715 захоронений на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев.

«Это не братское захоронение. Это могилы без опознавательных знаков, — приводит Guardian слова вождя коренной нации Кадмуса Делорма 24 июня. — Есть устные рассказы о том, что в могилах есть и взрослые».

Захоронение расположено на территории школы-интерната, известной как Грейсон. Она работала с 1899 по 1997 год на юго-востоке провинции Саскачеван.

Ранее на месте, которое когда-то было крупнейшей школой-интернатом в Канаде, недалеко от города Камлупс (провинция Британская Колумбия), обнаружили останки 215 детей. Это открытие потрясло общественность Канады и заставило по-другому взглянуть на процесс ассимиляции. Эксперты прогнозируют, что найденных могил будет больше, когда правительства провинций объявят о финансировании, чтобы помочь общинам коренных народов провести свои собственные поиски.

В период с 1863 по 1998 год более 150 000 детей из числа коренных народов были обязаны посещать финансируемые государством христианские школы в рамках программы ассимиляции в канадском обществе. Их заставляли принять христианство и не разрешали говорить на их родных языках. Многие подвергались избиениям и словесным оскорблениям. По некоторым данным, в процессе умерли до 6000 человек. По всей стране было более 130 обязательных школ-интернатов. Комиссия, созданная в 2008 году для документирования воздействия этой системы, обнаружила, что большое количество детей из числа коренных народов так и не вернулись в свои родные общины. В 2008 году правительство Канады официально принесло свои извинения.

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Комментарии (4)

McGillavry
Давно пора признать, что преступления перед человечеством, совершённые Третьим Рейхом, меркнут на фоне того, что делалось от имени Британской короны и отколупавшихся от неё демократичных демократизаторов.
Wert
Скоро печи начнут откапывать?
teodor
А говорили нам, что это все конспирология
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