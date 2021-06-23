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Пешком на 26-й этаж. Сбой на сетях оставил без электричества жителей высоток на Парнасе

На севере Петербурга многоэтажные дома остались без света

В домах ЖК «Три апельсина» в Выборгском районе Петербурга изнывают без электричества больше десяти часов. Проблемный кабель починили, но вернуть коммунальные блага это не помогло. Жильцам обещают генератор, правда неизвестно когда.

Как сообщил «Фонтанке» читатель с Заречной улицы, 11/2, электричество в его 26-этажке пропало накануне и к утру 23 июня так и не появилось. «Из-за этого нет в доме никакой воды, вентиляции, лифты не работают. В квартире почти 27 градусов. Жесть какая-то», — пишет он. «Не забрать машину из паркинга (не работают ворота), люди пешком поднимаются на 26-й этаж», — добавляет другая читательница.

В Объединённой энергетической компании жильцам объяснили, что участок проблемного кабеля отремонтирован, но возникли сложности с разрешением на ввод в эксплуатацию. «Фонтанке» в ОЭК уточнили, что без электричества оказались два дома, и напомнили о вчерашнем коллапсе на Парнасе.

«Кабель порвали, а второй вышел из строя. Всю ночь работали — сделали, но кабель испытания не прошёл. Будем ставить генератор», — рассказали в компании. Назвать хотя бы ориентировочное время возвращения света затруднились: «Стараемся быстрее».

На перебои с электричеством в последние дни жаловались жители нескольких районов города. В Смольном объяснили это нетипичной погодой. Накануне рекордная жара вместе с ветхим оборудованием стали причиной сбоя в метро. Из строя вышел кабель, закрывали часть второй линии, пассажиры, которых неполадки застали между станциями, просидели в вагонах два часа. За напряженным вечером в петербургском метро «Фонтанка» следила в режиме онлайн.

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Комментарии (20)

anika
По моей практике обычно ругаются на "человейники" те люди, у которых нет проблем с жильем и у большей части и не было с самого рождения. Им просто тяжело почему-то понять, что невыносимо жить вчетвером в однушке или постоянно снимать жилье. И сюда едут люди не просто так. От хорошей жизни в провинции люди бы не бежали. А здесь хоть какая-то надежда есть. И своя квартира в человейнике на окраине на 26-м этаже для кого-то большое счастье. Не все же олигархи в стране как это не удивительно.
Antuan Rokanten
27 в квартире это еще более менее. У некоторых на солнце вообще до 30 доходит.
Елена Владимирова
Понастроили человейников. Когда только прекратят их строить.
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