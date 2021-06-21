В Смольном объяснили, с чем связаны перебои со светом в квартирах петербуржцев

Причиной перебоев в подаче электроэнергии, на которые вечером 21 июня жаловались жители нескольких районов города, стала погода. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

«Из-за повышенной температуры происходят локальные, не связанные между собой, отключения, которые в оперативном порядке устраняются электросетевой организацией. Локализация технарушений и восстановление электроснабжения проходят в штатном режиме», — говорится в сообщении городского ведомства.