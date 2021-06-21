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В Смольном объяснили, с чем связаны перебои со светом в квартирах петербуржцев

Причиной перебоев в подаче электроэнергии, на которые вечером 21 июня жаловались жители нескольких районов города, стала погода. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

«Из-за повышенной температуры происходят локальные, не связанные между собой, отключения, которые в оперативном порядке устраняются электросетевой организацией. Локализация технарушений и восстановление электроснабжения проходят в штатном режиме», — говорится в сообщении городского ведомства.

Тем временем жалобы на отсутствие света продолжают поступать в редакцию «Фонтанки». Житель дома 142 на проспекте Ветеранов пишет, что электроэнергии нет уже более 3,5 часов. Об этом также сообщают читатели издания, проживающие в домах 12 и 22 на улице Партизана Германа, в домах 12 и 14 на улице Есенина, а также на Авангардной улице. По их словам, проблема не решена до сих пор.

«Фонтанка» писала, что этим вечером жаловались из четырёх районов Петербурга: Московского, Приморского, Кировского и Калининского. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» сообщили, что во всех случаях причиной отключений стало технологическое нарушение на оборудовании предприятия, добавив, что всем абонентам уже вернули свет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Juliya_5555
Больше 5-ти часов нет света на партизана Германа .
Nafanka
Причиной перебоев в подаче электроэнергии, на которые вечером 21 июня жаловались жители нескольких районов города, стала погода
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Сразу на Господа Бога перенаправить "стрелки" как-то не решились... ))) Опасаются, ибо знают, что: 1. Бог правду видит, 2. Бог шельму метит... )))
266105600
Партизана Германа 28-2 света нет уже больше 4х часов. Аварийка нас игнорит. Ингалятор больному не включить. Холодильник потек. Скоро телефон разрядится
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