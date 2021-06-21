Количество петербуржцев, оставшихся без электроэнергии, растёт. К Кировскому району присоединились ещё три

Петербуржец по имени Михаил пишет, что причиной отключения могла стать трансформаторная подстанция, расположенная у дома 24 на проспекте Гагарина. В редакцию он прислал видеозапись, на которой видно, как из неё идёт дым.

На очередное отключение электроэнергии жалуются жители города — на этот раз свет пропал в Московском районе Петербурга. О проблеме, возникшей вечером 21 июня, сообщили несколько читателей «Фонтанки».

Ещё один горожанин — Олег — сообщил нашему изданию, что сидеть без света с перерывами жители Московского района Петербурга вынуждены со вчерашнего дня.

«Второй день подряд отключают свет в микрорайоне Юрия Гагарина, Бассейной, Космонавтов, Типанова. Не работают «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», не работают светофоры на Гастелло/Гагарина. Вчера света не было 2,5 часа. Сейчас нет света уже 1,5 часа. Отключения происходят около 20 часов вечера. Возможно из-за жары», — рассказал читатель «Фонтанки».

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» подтвердили задымление на трансформаторной подстанции у дома 24 на проспекте Юрия Гагарина. «Было технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. В 21:45 все запитаны», — уточнила представительница предприятия.

Ранее она также прокомментировала жалобы жителей других частей города. «В Приморском районе отрубили электричество. В районе Старой Деревни, завод ЛОМО. У меня машина зависла на подъёмнике. Что-то мне сегодня везёт», — писал в редакцию Пётр.

В пресс-службе уточнили, что причиной временного отсутствия электроэнергии в этом районе тоже стало технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ. Ситуация затронула только часть промзоны. Абоненты были запитаны в девять вечера.