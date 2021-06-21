FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +32
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Жители проспекта Ветеранов остались без света. Обесточены не только дома, но и светофоры

Проблема с подачей электроэнергии в Кировском районе Петербурга наблюдается вечером 21 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. О её причинах рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

По словам жительницы города Ирины, которая обратилась в редакцию издания, с семи вечера света нет как минимум в жилых домах № 67, 69, 75 по проспекту Ветеранов. Она также отметила, что отключение коснулось близлежащих магазинов и даже светофоров.

«Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе проспекта Ветеранов в Кировском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и в настоящее время ведёт ремонтные работы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

«Фонтанка» попросила уточнить, какое количество зданий и других объектов оказалось в зоне отключения электроэнергии. В пресс-службе на этот вопрос ответить не смогли. Издание обратилось за комментарием в администрацию Кировского района Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

264004881
Ульянка, на Народного Ополченич без света. Футбол смотрим на улице на телефоне
266105270
ООО прямо под матч успели вернуть! Уверен, что такая задача была даже
Borze
Конец Ветеранов, 130-е дома, нет ТВ и интернета. Футбол досматривал с мобилы. Где р смотреть в 22 часа футбол вообще не понимаю. На телефоне можно, но не торт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний