Жители проспекта Ветеранов остались без света. Обесточены не только дома, но и светофоры

Проблема с подачей электроэнергии в Кировском районе Петербурга наблюдается вечером 21 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. О её причинах рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго».



По словам жительницы города Ирины, которая обратилась в редакцию издания, с семи вечера света нет как минимум в жилых домах № 67, 69, 75 по проспекту Ветеранов. Она также отметила, что отключение коснулось близлежащих магазинов и даже светофоров.

«Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе проспекта Ветеранов в Кировском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и в настоящее время ведёт ремонтные работы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Россети Ленэнерго».