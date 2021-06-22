«Наденешь две маски и молишься, чтобы не заразили». Пощадит ли ковид Сочи, куда всё едут и едут туристы

Многие сочинцы боятся, что из-за наплыва туристов может начаться третья волна коронавируса Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Сочинцы всерьез опасаются вспышки коронавирусной инфекции на курорте. И, наверное, не зря — город забит людьми, в том числе приезжими из Москвы, где введены ограничения в связи с ростом заболеваемости. При этом в официальную статистику никто не верит. Люди сомневаются, разве может быть менее 10 случаев в день в городе, в котором сейчас несколько сотен тысяч приезжих из разных городов России. Журналист 93.RU узнала, как жители Сочи спасаются от коронавирусной инфекции, почему люди не доверяют властям и как относятся к обязательной вакцинации.



Кажется, и нет никакого ковида

Переполненные автобусы, жара и страшные пробки. Можно ли в таких условиях соблюдать меры безопасности, особенно если водители общественного транспорта экономят бензин и не включают кондиционеры, без маски можно задохнуться, а в маске вообще невозможно дышать. Здесь уже не до соблюдения мер безопасности. В торговые центры Сочи без масок не зайдешь, при этом внутри их ношение уже никто не контролирует, а в сетевых магазинах, на рынках, в общественном транспорте ношение защиты никто не контролирует.

Отдыхающая из Саратова Людмила Нечипоренко рассказала корреспонденту 93.RU, что решила не откладывать отдых и, несмотря на рост заболеваемости по всей стране, приехала в Сочи. Она признается, что в жарком субтропическом климате маски носить невозможно.

— У себя в городе всегда ношу маску в магазинах, общественном транспорте. А здесь вообще никто не надевает. Знаете, находишься на отдыхе и расслабляешься, кажется, и нет никакого ковида, вокруг люди без масок. Да и жарко, в транспорте вообще душно, маска через 5 минут мокрая вся, — говорит Людмила, при этом она не болела коронавирусной инфекцией и не вакцинировалась.



— Вакцинироваться опасаюсь, начиталась в интернете страшной информации. Я вообще не понимаю, откуда сейчас третья волна, это ведь респираторное заболевание, которое в зимний период в основном, — наивно рассуждает Людмила. По ее словам, на курорте не хочется думать о плохом — нужно максимально расслабиться и получить витамин Д, чтобы его хватило на год.



В Сочи вакцинировали уже более 55 тысяч горожан, в масках здесь почти не ходят Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Нужно утрамбовываться

А вот сочинцам расслабиться не получается. Жительнице Адлера Светлане Докучаевой приходится ежедневно ездить в общественном транспорте на работу и каждый раз брать штурмом переполненный автобус.

— Страшно ехать в таком автобусе. Откуда здесь только нет народу, какой только они штамм нам ни привезли. Наденешь две маски, очки и молишься, чтобы не заразили, — рассказала Светлана. Водители в погоне за прибылью забивают автобусы под завязку, и даже если в нем уже нет места, всё равно останавливаются на каждой остановке.

— Выхода нет, нужно утрамбовываться, иначе не уедешь. Такое впечатление, что народ у нас бессмертный, все без масок. Понимаю, что жара, понимаю, что курорт, но как-то странно в нашей стране принимаются антиковидные меры. Москва закрыта, но москвичи едут на курорты и везут с собой заразу, — удивляется Светлана.



Некоторые сочинцы считают, что на курорт можно пускать только туристов с антителами Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Ковид не любит Сочи?

Сочинка Наталья Березняк в разгар сезона старается лишний раз не выходить из дома, она домохозяйка и с легкостью может самоизолироваться. Но в самоизоляцию как в профилактическую меру она не очень верит — в декабре, когда в Сочи также было много приезжих, они с мужем заболели коронавирусом.

— Муж фрилансер, выезжали только в магазин, носили маски, но всё равно болели очень тяжело, особенно я. У меня астма, кое-как выкарабкалась. Повторно болеть не хочу, вакцина противопоказана по медпоказаниям. Я считаю, что необходимо ввести ограничение на отдых в Сочи, пускать в город только привитых или с антителами, — заявляет Наталья. Она также не доверяет официальной статистике по числу заболевших на черноморских курортах.

— Каждый день смотрю в интернете количество заболевших в Сочи и не верю. Как может в городе, куда съехалось полстраны быть всего 10 заболевших? Это просто загадка какая-то, как ковид не любит Сочи. В Москве и других городах он лютует, а здесь ждет, когда курортный сезон закончится, — недоумевает Наталья.



На улицах и пляжах никто не соблюдает масочный режим Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Ждем третью волну

С Натальей согласна координатор общественно-политического движения «Открытый Сочи» Нина Рогачева. Она считает, что на отдых можно допускать туристов, у которых выработались антитела.

— Необходимо требовать справку, чтобы у туриста было на руках подтверждение, что он с антителами, что он здоров. Город у нас маленький, а этот штамм индийский, страшный. Мы закрываем другие города, а тут говорим: ну ничего, езжайте на курорт. Таким образом по всей стране он распространится, — уверена Нина. Она считает, что российские власти ведут себя противоречиво. И населению непонятно, действительно это такое страшное заболевание и требует ли каких-то серьезных ограничительных мер или нет.

— У нас получается, что во время народных гуляний вирус не активен, если это другое мероприятие, он активен. Вирус не действует избирательно. Ситуация удивительная: с одной стороны, требуют вакцинироваться, с другой стороны, такой наплыв приезжих. В автобусах давка, везде толпы людей и вызывает какое-то сомнение. Если мы болеем и ждем третью волну, при этом говорим людям — приезжайте. А тут толпы, никто ничего не боится, — рассказывает Нина Рогачева. Она также считает, что статистика не отражает реальную ситуацию с заболевшими, поскольку к врачам обращаются заболевшие в тяжелой форме либо те, кому нужен больничный.



В Краснодарском крае собираются сделать вакцинацию от ковида обязательной Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Будут лишать премии

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов выступил с инициативой при въезде в Сочи обязать всех туристов проходить ПЦР-тесты, экспресс-тесты в аэропорту. Другой депутат Госдумы Алексей Воевода предложил организовать пункты экспресс-тестирования в крупных гостиницах и санаториях Сочи, причем за счет туристов, то есть стоимость тестирования заложить в стоимость проживания. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не поддержал инициативы депутатов, он считает, что эпидемическая обстановка в регионе стабильная.

Сочинская активистка, член партии «Яблоко» Ирэн Ильенкова назвала заявления депутатов Госдумы предвыборным пиаром, она уверена, что такие меры применять в разгар курортного сезона никто не будет.

— Никто ограничивать не будет, это же все-таки бизнес. Сейчас полемика ведется везде и в соцсетях, и в телеграмм-каналах, почему насильно заставляют людей прививаться? Чем больше административный ресурс давит на людей, тем больше сопротивление, — считает Ирэн Ильенкова.

И это всё, несмотря на реальный страх сочинцев заразиться и тяжело заболеть. Может, просто с людьми надо было поговорить честно и не пытаться скрывать истинное положение дел? По данным оперативного штаба, 20 июня в Новороссийске выявили 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в Краснодаре — 20, в Анапе — 11. В Сочи заболели 10 человек. При этом сегодня в Сочи действуют 16 прививочных пунктов, где вакцинировано уже более 55 тысяч горожан. Количество пунктов будет увеличиваться. Продолжается выездная вакцинация трудовых коллективов — на этой неделе поступили заявки от шести предприятий транспорта, санаторно-курортной и потребительской сферы. По данным пресс-службы администрации Сочи за сутки прививается более 900 человек. При этом губернатор края написал в своем telegram-канале 21 июня, что все же введет обязательную вакцинацию по краю. Как это отразится на отдыхающих, пока неизвестно. Понятно, что другого способа защититься от заразы, кроме как вакцинация, человечество еще не придумало.