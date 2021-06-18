Следственный комитет попросит отправить петербургского депутата Резника под домашний арест

Избрание меры пресечения планируется в Октябрьском районном суде. Напомним, накануне депутата задержали в загородном доме в Ленинградской области. В квартире, где на карантине по коронавирусу находится его супруга, и квартире его матери провели обыски. По итогам изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки.
Вечером 17 июня депутату предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).
По данной статье ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.
Следствие считает, что депутат незаконно приобрел для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика.