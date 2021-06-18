Следственный комитет попросит отправить петербургского депутата Резника под домашний арест

Избрание меры пресечения планируется в Октябрьском районном суде. Напомним, накануне депутата задержали в загородном доме в Ленинградской области. В квартире, где на карантине по коронавирусу находится его супруга, и квартире его матери провели обыски. По итогам изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки.



Вечером 17 июня депутату предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).



По данной статье ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

