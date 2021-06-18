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Следственный комитет попросит отправить петербургского депутата Резника под домашний арест

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о домашнем аресте для депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Об этом «Фонтанке» 18 июня сообщил собеседник в Следственном комитете.

Избрание меры пресечения планируется в Октябрьском районном суде. Напомним, накануне депутата задержали в загородном доме в Ленинградской области. В квартире, где на карантине по коронавирусу находится его супруга, и квартире его матери провели обыски. По итогам изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки.

Вечером 17 июня депутату предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

По данной статье ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Следствие считает, что депутат незаконно приобрел для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца. 22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Петр Петров
Беснуются фашисты!!!
Старший Плиний
Что-то не слышно Дмитриевой в защиту одного из своих Ростовцев.
zlopopik
Пока в голове у Резника не зазвучали голоса, как у муниципального депутата из соседней новости, может все для него обойдется - посидит, отдохнет.
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