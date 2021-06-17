Выбирать между сроками. Депутата Резника задержали сразу после объявления выборов в ЗакС

Максим Резник Фото: предоставлено аппаратом депутата Поделиться Поделиться







С утра 17 июня на лестничной клетке дома на Васильевском острове на улице Беринга появились люди в форме, они постучались в дверь и услышали: «Не открою, ковид». Тогда они пригрозили выломать дверь, и ключ в замке несколько раз повернулся. От вируса пришедшие обыскивать квартиру депутата Максима Резника, где на карантине находилась его супруга, решили защититься масками. Причину обыска назвали — дело о наркотиках, найденных в квартире дальнего родственника депутата. Одновременно следственная группа появилась на даче у депутата, куда он изолировался от заболевшей жены. Оттуда спустя несколько часов его повезли сначала в квартиру к матери — там тоже провели обыск, затем на допрос в Следственный комитет.



Там уже все было быстро. Вскоре СК сообщил, что собрал достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Следствие считает, что депутат незаконно приобрел для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика.

Напомним, дело о баночках от жевательной резинки появилось в начале марта. Тогда сотрудники ГСУ ГУ МВД Петербурга провели обыски в квартире № 15 на канале Грибоедова, 114, это студия художницы Лизы Михайловой, в которой временно проживает ее сын Иван Дорофеев. Правоохранители появились у дверей ровно в тот момент, когда оттуда выходил депутат Заксобрания города Максим Резник. Дорофеев приходится дальним родственником супруге парламентария.

Во время изучения содержимого квартиры силовики нашли растения, похожие на сырьё для наркотика. Следствие заинтересовалось также банками из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденными в квартире. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева. Родственник сначала говорил, что их принёс депутат, затем заявил, что на него давят, в последних показаниях он заявляет, что ничего толком не помнит.



«Фонтанка» поняла логику следствия. Она незамысловата, как и само обвинение, в таких банальных ситуациях приходится исходить лишь из совокупности и последовательности фактов.



Обыск на квартире был. На обыске нашли баночку. Факт третий — участвующие в обыске понятые и оперативники указали, что выложил баночку именно Резник. В ходе проведенных дальнейших исследований установлено, что на ней есть следы Резника. Затем в ходе дела у Резника на экспертизу забирали кусочки ногтей. С рук, конечно. И, судя по всему, результаты исследования дают еще одну возможность для предъявления.

По данным «Фонтанки», формально позиция Резника категорична и последовательна — он все отрицает. Но вне протокольного жанра он уже устно рассуждал с оперативниками о перспективах признания вины. С точки зрения здравого смысла это логично. Учитывая политическую конъюнктуру, его депутатская карьера и так идет к закату.

Так что не надо быть политологом, чтобы предвидеть — признание дает ему шанс домашнего ареста и перспективного условного приговора. Непризнание может повлечь за собой обратное. В теории часть первая статьи 228 УК может довести и до лишения свободы до трех лет, но пока не было случая (кроме неоднократно судимых наркоманов), когда по первому суду социального человека отправляли надолго за решетку.



Истории про наркотики преследуют депутата Резника не первую выборную кампанию. В 2019 году, когда оппозиционер рьяно критиковал врио губернатора Александра Беглова, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину медиа неоднократно публиковали фото, на которых оппозиционер курил на балконе, подписывая их «депутат-травокур». После первомайского шествия в том же году, которое обернулось жесткими задержаниями участников демократической колонны, те же СМИ начали массово писать, что депутат провоцировал правоохранителей, и предположили, что он находился «под веществами». Позже журналисты выкупили с сайта бесплатных объявлений старую кожаную куртку депутата — все ради поиска следов «запрещенки». Через несколько дней засняли Резника уже в Праге. Следили также за матерью парламентария и его супругой.

После выборов центр «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал отчёты, слитые ему некими технологами, в которых расписывалось проведение кампании против депутата — например, пикеты с призывом пройти тест на употребление наркотиков.



В тех же медиа, что тогда без остановки писали про «депутата-травокура», уже в этом году описывались визиты Резника к следователю. После публикаций о задержании Резника и сам Пригожин решил прокомментировать произошедшее: «По моему мнению, молодцы ФАН и «Невские новости», что вывели на свет божий историю с этим "наркотом — избранником народным"».

Соратники Резника не сомневаются, что причина преследования оппозиционера исключительно политическая. «Резник — один из последних независимых депутатов, который не боится говорить с трибуны то, что для власти неприемлемо. Открыто поддерживает Алексея Навального, открыто выступает против власти. Выиграть у Макса честно «Единая Россия» не может, он популярен у избирателей. Поэтому устраняют из политики проверенным способом — через фабрикацию уголовного дела», — уверен политик Илья Яшин. Он напоминает, что недавно арестовали экс-главу «Открытой России» (организация признана нежелательной, в ней самой настаивали, что это касается только британской «Отрытой России», но ликвидировали и российское отделение) Андрея Пивоварова, а политику Дмитрию Гудкову пришлось уехать из России: «Идет зачистка предвыборного поля».

Экс-депутат Законодательного собрания, мундеп Ольга Галкина напомнила, что накануне в Петербурге были объявлены выборы в Законодательное собрание. Резник собирался баллотироваться от партии «Яблоко» по 21-му избирательному округу в Московском районе: «Он один из самых ярких депутатов и был бы самым ярким кандидатом, — говорит Галкина. — История ожидаемая: у властей нет желания допускать до выборов ярких кандидатов. Я связываю его преследование с тем, что осенью пройдут выборы».

По словам депутата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского, решение партии — выдвигать Резника на выборах или нет — не будет зависеть от действий правоохранительных органов. «Конечно, это связано с его политической позицией. Правоохранителям же нет веры по этой статье после истории, когда подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. 24 июня мы будем обсуждать списки партии, и в том числе его кандидатуру», — отметил Вишневский. Он считает, что будет следующей мишенью системы: «Ведь моя позиция точно такая же».





Евгений Вышенков, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»