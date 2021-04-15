Резника снова спросили о банках. Петербургского депутата вызвали в Следственный комитет

«Следователь объяснил, что у него появились дополнительные вопросы, интересовался, где я купил «Ментос», просил показать на карте магазин», — рассказал Резник. Он добавил, что на выходе его ждали журналисты из «помоечных» изданий, но давать им комментарии депутат отказался.
В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.
Ряд интернет-СМИ, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовали новости про депутата с намёком на якобы имеющуюся причастность к делу, а также видео, на котором Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс».
11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.
22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.