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Резника снова спросили о банках. Петербургского депутата вызвали в Следственный комитет

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника допросили по делу о наркотиках

Петербургского депутата Максима Резника вызвали в Следственный комитет. Здание на Мойке парламентарий посетил уже второй раз 15 апреля.

«Следователь объяснил, что у него появились дополнительные вопросы, интересовался, где я купил «Ментос», просил показать на карте магазин», — рассказал Резник. Он добавил, что на выходе его ждали журналисты из «помоечных» изданий, но давать им комментарии депутат отказался.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.

Ряд интернет-СМИ, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовали новости про депутата с намёком на якобы имеющуюся причастность к делу, а также видео, на котором Дорофеев говорит: «Эти две штуки принёс Макс».

11 марта Ивана Дорофеева Невский районный суд арестовал на два месяца.

22 марта художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева, заявила о давлении на сына: якобы следователи просят его дать показания на депутата Резника.

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Комментарии (12)

265865452
Резник чуть ли не единственный толковый человек в ЗакСе. Учитывая антирейтинг единоросов, очернить Резника невозможно никаким уголовным преследованием. Хоть всем следственным комитетом, всей прокуратурой и всеми судами сразу его осудите.
AksenovYuriy
Кусты похожие на сырье для наркотика - это что за цирк такой.
Igor_VS
Ну есть же замечательный гражданин Пригожин. Там столько
интересных и важных открытий ждут следаков. Чего гоняться за конфектами.
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