Резника снова спросили о банках. Петербургского депутата вызвали в Следственный комитет

«Следователь объяснил, что у него появились дополнительные вопросы, интересовался, где я купил «Ментос», просил показать на карте магазин», — рассказал Резник. Он добавил, что на выходе его ждали журналисты из «помоечных» изданий, но давать им комментарии депутат отказался.



В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Обыск в его мастерской прошёл 9 марта. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах.