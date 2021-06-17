В Книжном союзе подсчитали убытки отрасли и назвали сроки восстановления

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на открытии фестиваля «Красная площадь» 17 июня назвал сумму, в которую оцениваются убытки книжной отрасли за время пандемии коронавируса. Она составила 60 миллиардов рублей.



«Еще два-три года потребуется, чтобы вернуться к 2019 году, это касается книжных магазинов, продаж, библиотек», — процитировал его «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».



7-й книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 17 по 20 июня, в его программе более 500 событий: от презентаций новых книг и встреч с авторами, иллюстраторами, драматургами и актерами — до объявления итогов литературных премий и конкурсов. В рамках фестиваля организован онлайн-марафон.

