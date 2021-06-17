Известный петербургский фотохудожник, участник множества выставок Александр Теребенин скончался в возрасте 62 лет. Об этом 17 июня написала на своей странице в «Фейсбуке» художник Марина Колдобская.



«Снимал в заброшке, провалился, тяжелые травмы, спасти не удалось», — рассказала она.



Александр Теребенин становился лауреатом премии «Инновация» за лучший кураторский проект в области современного искусства, его работы входят в коллекции петербургского Музея искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков, Музея истории Санкт-Петербурга, галерей и частных собраний России, США и других стран.