автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В столице швейцарской дипломатии, где находится более 40 международных организаций и отделение ООН, к высоким гостям привыкли, но саммит Владимира Путина и Джозефа Байдена всё же сильно вмешался в жизнь женевцев. “Нам сказали, что завтра лучше работать из дома, если не хотим опоздать в офис из-за перекрытий”, - поясняет приветливая пожилая швейцарка в соломенной шляпке, попросившая называть её Хейди. Она уступает место у окна со словами “Я местная” - мол, чего я тут не видела. Неудобства для местных, действительно есть. “Вообще, могли бы во Дворце наций встречу провести, чтобы центр города не перекрывать, но это ведь ради шоу и красивых локаций, - задумчиво смотрит Хейди сквозь тёмные очки и тут же добавляет: “Хотя один плюс всё же есть - хотя бы увидела швейцарский флот”. Патрульные катера “озерных войск” охраняют, в основном, границу на крупных озёрах. В это время мы проплываем мимо одного из таких, выглядит сурово.



Здание штаб-квартиры ООН в Женеве увидит, как минимум, Байден, который остановился поблизости - в отеле “Интерконтиненталь”, как и Рональд Рейган во время встречи с Михаилом Горбачёвым в 1985 году. Подъезды к гостинице заблокированы. На первом этапе тех, кто хочет прорваться в сторону места, где проведёт ночь глава США, встречает полиция и вежливо показывает другую дорогу. Дальше путь преграждает грузовик. “Конечно, со спины можно”, - улыбается под маской полицейский на просьбу о фото. Рядом в ожидании машин, которым въезд всё же разрешён, поджидает группа людей в штатском с собакой и металлодетектором. “Это американская сторона”, - поясняет жандарм, кивая в их сторону.

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Владимир Путин ночевать в Женеве не будет, но российской делегации, состоящей из 600-800 человек, нужна база. По данным NZZ, это пятизвездочный отель Mandarin Orienta на правом берегу реки Рона. На неё периметр безопасности не распространяется. В день саммита оцепят обе набережные, включая мост Монблан, увешанный флагами России и США. На одной стороне они закрутились и совсем поникли, будто не ожидая от встречи Путина и Байдена ничего хорошего. 16 июня вся гавань будет оцеплена. В этом месте не будет ни пешеходов, ни пловцов, ни жёлтых аквабусов, включённых в систему общественного транспорта Женевы. Полицейские и военные катера на фоне 147-метрового фонтана Же-До разбивают идиллический пейзаж.

В город накануне встречи для обеспечения безопасности стянуты 2000 офицеров женевской полиции при поддержке 900 коллег со всей Швейцарии, а также 1000 солдат (в том числе 500 солдат швейцарских ВВС), сообщила ранее местным СМИ Моника Бонфанти, начальник полиции Женевы. На земле армия будет присутствовать вокруг посольств, дипломатических миссий и аэропорта. Использование воздушного пространства тоже ограничено до 17 мая. В небе время от времени жужжит вертолёт, пролетая над местом встречи глав США и России.

вилла Ла Гранж



автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Саммит пройдёт в великолепной вилле Ла Гранж на холме, с которого открывается живописный вид на Женевское озеро. Окружающие парки Ла Гранж и О-Вив закрыты для публики с пятницы, 11 июня. По всему периметру в 2 километра территория обнесена двухметровым металлическим забором и колючей проволокой. “Как на войне”, - говорит прохожий, неодобрительно глядя на неё. Конечно, местные недовольны: в почти 30-градусную жару их лишают не только тени деревьев в центральных парках, но и двух пляжей.

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Впрочем, по словам местных журналистов, меры безопасности - не сказать чтобы “из ряда вон”. “Что-то подобное обычно бывает на мировом экономическом форуме в Давосе”, - говорит журналист Кристоф Мюнгер из цюрихской газеты Tages-Anzeiger. Но сегодня есть ещё одна угроза - коронавирус. Три тысячи сотрудников СМИ, которые освещают саммит, должны предоставить тест или доказательство вакцинации или перенесённой болезни. Однако экспресс-тест можно сделать и на месте. “Бонжур” - встречает команда в масках и халатах. Процедура оказывается более безболезненной, чем когда-либо до этого, гостя просят присесть на один из стульев, расставленных на почтительном расстоянии друг от друга. 15 минут - и результат, необходимый для аккредитации, готов. Такие экспресс-тесты в Швейцарии можно получить бесплатно, пять штук в месяц на человека. В остальном о пандемии напоминают только требование носить маски в помещениях и расставленные повсюду санитайзеры.



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В нейтральной Швейцарии встречу на высшем уровне между двумя великими державами, которая проходит в стране впервые за 36 лет, называют “дипломатическим успехом” и возможностью улучшить имидж страны. Вероятно, она больше всех выиграет от саммита, учитывая напряжённые отношения между Россией и США, которые, по оценкам обоих президентов, достигли дна.



Местные СМИ вспоминают встречу Рейгана и Горбачёва в 1985 году в Женеве - она стала первым шагом к окончанию Холодной войны. “Маловероятно, что в отношениях в Женеве может открыться новая глава, как в 1985 году. Ожидания от встречи скромные, потому что исходная позиция и вовлеченные люди слишком разные по сравнению с 80-ми годами, - пишет NZZ. - Ледниковый период между Америкой и Россией не закончится в Женеве, слишком глубоко взаимное недоверие”.



автор видео Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»

Если СМИ высказывают осторожные оценки, то на улицах Женевы можно встретить оценку “из народа”. Так, на автобусной остановке, увидев бейдж прессы, выходец из Кот-Д’Ивуара, достал телефон, и тыкая в фото Байдена и Путина, настойчиво предложил свою точку зрения. “Из-за Америки одни проблемы - в Сирии, Ираке. А Путин - тип-топ!” - попытался он объяснить на очень бедном английском. Будет ли хотя бы маленький шаг к “тип-топ” в отношениях между Россией и США, покажет саммит Путина и Байдена 16 июня. Их сопровождают министры иностранных дел Сергей Лавров и Энтони Блинкен, которых одна из газет охарактеризовала как “соблазнителя из Кремля” и “рок-н-рольщика”, и при этом как блестящих дипломатов. Президенты обеих стран и их министры также встретятся с президентом Швейцарии Гаем Пармелином. Сама встреча лидеров, как ожидается, продлится 4-5 часов, после чего они дадут отдельные пресс-конференции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны намерены обсудить «практически все темы», которые волнуют РФ и США. В частности, он отметил российско-американские отношения, кибербезопасность, Арктику и климатические вопросы.

Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"