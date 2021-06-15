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Кремль: Путин и Байден обсудят «практически все темы»

Президенты РФ и США смогут побеседовать в «узком составе»

Помощник российского президента рассказал подробности о том, как пройдет завтрашняя встреча Путина и Байдена.

«Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе, и потом продолжение переговоров», — цитирует 15 июня РБК заявление Юрия Ушакова.

По его словам, стороны намерены обсудить «практически все темы», которые волнуют РФ и США. В частности, помощник президента отметил российско-американские отношения, кибербезопасность, Арктику и климатические вопросы.

Ушаков не исключил, что лидеры могут обсудить Алексея Навального и Белоруссию.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

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