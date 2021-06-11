alstr 11 Июн 2021 в 11:58 11 Июн 2021 в 11:58

Вообще-то проблема решается достаточно просто. Есть двигатель (не важно какой) - это транспортное средство и будь любезен получить права на его управление. Плюс номер. Для всех этих штук есть прекрасная категория М.

Сразу проблема решиться.



Ведь проблема та не собственно в самокатах и велосипедах (а еще есть моноколеса и прочие электрические штучки), а в том, что большинство людей, которые начинают ими управлять элементарно не знают ПДД.



Ну и до кучи отношение к другим людям типа " я еду, а что вокруг пофиг" (к слову, это и к водителям других средств тоже относится).



Поэтому права и номера нам помогут навести хоть какой то порядок.

Единственное, что надо разрешить получать права категории М с 14 лет.