«Петербуржцы снова на электросамокатах. Многие — на своих», — рассказывает фотограф «Фонтанки» в Instagram издания 11 июня. Пока, впрочем, пользователей кикшеринга не слишком много.
Много предложений сегодня и в кикшеринговых приложениях.
Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Крупнейшие сервисы заявили о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. Это происходило на фоне процессуальных действий городского СК, сотрудники которого продолжили опечатывать самокаты (уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг). Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.