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Смотрите, кто вернулся. Фотограф «Фонтанки» уворачивается от электросамокатов

В центре Петербурга ездят на самокатах, но не слишком много

Кикшеринг окончательно вернулся в Северную столицу.

«Петербуржцы снова на электросамокатах. Многие — на своих», — рассказывает фотограф «Фонтанки» в Instagram издания 11 июня. Пока, впрочем, пользователей кикшеринга не слишком много.

Много предложений сегодня и в кикшеринговых приложениях.

Скриншот с приложения Urent
Скриншот с приложения Urent
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Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Крупнейшие сервисы заявили о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. Это происходило на фоне процессуальных действий городского СК, сотрудники которого продолжили опечатывать самокаты (уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг). Вечером 9 июня Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.

В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. 2 июня в Петербурге самокатчики сбили трёх детей, и на следующий день в кикшеринговых компаниях провели обыски.

Сейчас на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тысячи самокатов. Решением проблемы нового средства передвижения занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (39)

261860121
ДЕПУТАТЫ ,активно перенимайте лучшие образцы зарубежного законотворчества, и всё будет хорошо (хотя бы на стадии принятия закона). Езда по тротуарам либо очень жестко ограничена, либо запрещена полностью везде. Абсолютно правы те, кто делит тротуар для ПЕШЕходов и остальных. Остальной-на проезжую часть с правами и ответственностью перед участниками движения. И это должно касаться всех-и прокатных средств и личных, а так поделили козлищ на прокатных и частных, а как ограничивать частников не знают. Как всегда -импотенты. Это как с законом о долевке-бесконечные дополнения и изменения к дополнениям, а количество кинутых дольщиков не уменьшается, а если уменьшается, то за наш счет.
alstr
Вообще-то проблема решается достаточно просто. Есть двигатель (не важно какой) - это транспортное средство и будь любезен получить права на его управление. Плюс номер. Для всех этих штук есть прекрасная категория М.
Сразу проблема решиться.

Ведь проблема та не собственно в самокатах и велосипедах (а еще есть моноколеса и прочие электрические штучки), а в том, что большинство людей, которые начинают ими управлять элементарно не знают ПДД.

Ну и до кучи отношение к другим людям типа " я еду, а что вокруг пофиг" (к слову, это и к водителям других средств тоже относится).

Поэтому права и номера нам помогут навести хоть какой то порядок.
Единственное, что надо разрешить получать права категории М с 14 лет.
Вера Симакова
Движение по дорогам делится на две части - на ПЕШЕХОДНУЮ и ТРАНСПОРТНУЮ. Что здесь непонятного? На самокате едут, а не идут, поэтому самокат не должен быть на пешеходной части. Если самокату можно вместе с пешеходами, то зимой буду на скоростных лыжах ездить по тротуарам.
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