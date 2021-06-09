Смольный продолжает объявлять конкурсы на новую автобусную маршрутную сеть. На кону еще 30 млрд

Введение новой модели транспортного обслуживания (или транспортная реформа, как бы ни избегали чиновники этого названия) было намечено на 2020 год, однако из-за пандемии ее сроки сдвинули на 2 года, продлив действующие договоры с частными перевозчиками. Измененная маршрутная сеть с единым социальным тарифом запустится в один день — 15 июля 2022 года, в чем ряд экспертов видят определенные риски. Отличие новых договоров в том, что перевозчик получает оплату от города по факту выполненной транспортной работы и не субсидируется, а вся выручка (а значит, и риски по малому пассажиропотоку) уйдет в бюджет. Конкурсы решили объявить за год, чтобы победители могли подготовиться и приобрести необходимый подвижной состав — в общей сложности 2 800 автобусов. Смольный рассматривал различные варианты, однако в итоге согласовал с антимонопольщиками формат, в котором вся сеть делится на 20 лотов — 10 больших и 10 поменьше, чтобы участвовать могли компании различного размера.