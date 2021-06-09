Смольный продолжает объявлять конкурсы на новую автобусную маршрутную сеть. На кону еще 30 млрд

Смольный объявил два конкурса на маршрутную сеть автобусов, которая должна запуститься в Петербурге следующим летом. Накануне эта кампания началась пятью лотами.
Документация опубликована 9 июня. Один из конкурсов включает более 20 маршрутов, которые должны обслуживаться автобусами на сжиженном природном газе, его стартовая стоимость 16,6 млрд рублей. Второй (15,5 млрд) — на 30 маршрутов, здесь ждут подвижной состав как на сжиженном, так и на компримированном газе. Оба лота тяготеют к южным районам города, контракты по ним заключат на шесть лет.
Напомним, первые пять конкурсов на общую сумму более 90 млрд рублей Смольный объявил накануне. Всего разыграют 20 лотов — 10 больших и 10 поменьше. О требованиях к перевозчикам и санкциях за нарушение договоров читайте здесь. Новая маршрутная сеть запустится с 15 июля 2022 года. Подробнее о реформе — в материале «Фонтанки».