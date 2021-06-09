FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +24
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Смольный продолжает объявлять конкурсы на новую автобусную маршрутную сеть. На кону еще 30 млрд

«Организатор перевозок» в Петербурге объявил два конкурса для запуска транспортной реформы

Смольный объявил два конкурса на маршрутную сеть автобусов, которая должна запуститься в Петербурге следующим летом. Накануне эта кампания началась пятью лотами.

Документация опубликована 9 июня. Один из конкурсов включает более 20 маршрутов, которые должны обслуживаться автобусами на сжиженном природном газе, его стартовая стоимость 16,6 млрд рублей. Второй (15,5 млрд) — на 30 маршрутов, здесь ждут подвижной состав как на сжиженном, так и на компримированном газе. Оба лота тяготеют к южным районам города, контракты по ним заключат на шесть лет.

Напомним, первые пять конкурсов на общую сумму более 90 млрд рублей Смольный объявил накануне. Всего разыграют 20 лотов — 10 больших и 10 поменьше. О требованиях к перевозчикам и санкциях за нарушение договоров читайте здесь. Новая маршрутная сеть запустится с 15 июля 2022 года. Подробнее о реформе — в материале «Фонтанки».

Введение новой модели транспортного обслуживания (или транспортная реформа, как бы ни избегали чиновники этого названия) было намечено на 2020 год, однако из-за пандемии ее сроки сдвинули на 2 года, продлив действующие договоры с частными перевозчиками. Измененная маршрутная сеть с единым социальным тарифом запустится в один день — 15 июля 2022 года, в чем ряд экспертов видят определенные риски. Отличие новых договоров в том, что перевозчик получает оплату от города по факту выполненной транспортной работы и не субсидируется, а вся выручка (а значит, и риски по малому пассажиропотоку) уйдет в бюджет. Конкурсы решили объявить за год, чтобы победители могли подготовиться и приобрести необходимый подвижной состав — в общей сложности 2 800 автобусов. Смольный рассматривал различные варианты, однако в итоге согласовал с антимонопольщиками формат, в котором вся сеть делится на 20 лотов — 10 больших и 10 поменьше, чтобы участвовать могли компании различного размера.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Woodruff Shnibbll
Выиграет кто надо. Можете не суетиться...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний