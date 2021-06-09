«Очень лайтово всё». Петербургские следователи решили побеседовать с блогером Лариным по делу Хованского

«Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель. Взяли во дворе, в чём был в том и уехал», — написал блогер.
«Да, его доставили в Следственный комитет. Он вышел из дома без телефона, без паспорта. Просто до такси, забрать камеру», — сообщил «Фонтанке» его друг и коллега Георгий Марков.
Позже Ларину смогли передать телефон. Со ссылкой на его слова Марков также добавил, что тот общается со следователями по делу Хованского. «Очень лайтово всё», — описал он ход беседы с сотрудниками СК.
Дмитрий Ларин — видеоблогер. Первую известность он получил после выпуска критических обзоров деятелей блогосферы в рамках своего шоу «Ларин против» на видеохостинге YouTube. Сейчас количество подписчиков его канала превышает 2 миллиона человек.
«Фонтанка» писала, что блогера и бывшего помощника депутата от ЛДПР Юрия Хованского задержали накануне вечером в квартире на Пушкинской улице в Петербурге. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).
По данным нашего издания, 31-летний блогер был задержан после жалобы некоего пользователя под именем Юрий (не Хованский), который в июле прошлого года опубликовал два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Их отправили на экспертизу, и специалисты нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов.
Позднее сам Хованский выступил с раскаянием и признал свою вину. Видео с его допросом показал СКР. Подробности о том, чем прославился блогер и экс-помощник депутата, — тут. «Фонтанка» также узнала, что предшествовало его задержанию и как с этим связаны Гоблин, «Мужское государство» и историк Соколов.