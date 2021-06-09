«Очень лайтово всё». Петербургские следователи решили побеседовать с блогером Лариным по делу Хованского

«Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель. Взяли во дворе, в чём был в том и уехал», — написал блогер.



«Да, его доставили в Следственный комитет. Он вышел из дома без телефона, без паспорта. Просто до такси, забрать камеру», — сообщил «Фонтанке» его друг и коллега Георгий Марков.



Позже Ларину смогли передать телефон. Со ссылкой на его слова Марков также добавил, что тот общается со следователями по делу Хованского. «Очень лайтово всё», — описал он ход беседы с сотрудниками СК.



Дмитрий Ларин — видеоблогер. Первую известность он получил после выпуска критических обзоров деятелей блогосферы в рамках своего шоу «Ларин против» на видеохостинге YouTube. Сейчас количество подписчиков его канала превышает 2 миллиона человек.

