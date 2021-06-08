В РНЦ «Прикладная химия» заявили, что не имеют отношения к режиму повышенной готовности из-за радиации

Как сообщает 8 июня 47news, гендиректор Российского научного центра «Прикладная химия» (ГИПХ) Елена Козлова заявила, что предприятие не имеет отношения к территории в Кузьмолово, из-за которой был объявлен режим.
По её словам, реорганизация ФГУП в акционерное общество произошла 12 декабря 2020 года и «в процессе акционирования часть территории отошла Росимуществу». Эта часть «по закону не может быть приватизирована». Что находится на этой территории, Козлова отказалась пояснить.
По данным телеграм-канала правительства Ленобласти, превышение радиационного фона в Кузьмолово в настоящее время не фиксируется.
«Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность, — пояснил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин. — Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово». Информация будет доводиться до жителей Кузьмолово ежедневно, обещают власти.
Напомним, по данным 47news, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством градообразующего предприятия РНЦ «Прикладная химия». После изменения формы собственности остался нерешённым вопрос о том, кто будет заниматься охраной опасных объектов.