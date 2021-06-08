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В РНЦ «Прикладная химия» заявили, что не имеют отношения к режиму повышенной готовности из-за радиации

Радиационный фон в Ленобласти в норме

Глава РНЦ «Прикладная химия» прокомментировала информацию о введении режима повышенной готовности из-за радиационной опасности во Всеволожском районе Ленобласти, граничащем с Петербургом. В областном правительстве успокаивают: радиационный фон в норме.

Как сообщает 8 июня 47news, гендиректор Российского научного центра «Прикладная химия» (ГИПХ) Елена Козлова заявила, что предприятие не имеет отношения к территории в Кузьмолово, из-за которой был объявлен режим.

По её словам, реорганизация ФГУП в акционерное общество произошла 12 декабря 2020 года и «в процессе акционирования часть территории отошла Росимуществу». Эта часть «по закону не может быть приватизирована». Что находится на этой территории, Козлова отказалась пояснить.

По данным телеграм-канала правительства Ленобласти, превышение радиационного фона в Кузьмолово в настоящее время не фиксируется.

«Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность, — пояснил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин. — Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово». Информация будет доводиться до жителей Кузьмолово ежедневно, обещают власти.

Напомним, по данным 47news, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством градообразующего предприятия РНЦ «Прикладная химия». После изменения формы собственности остался нерешённым вопрос о том, кто будет заниматься охраной опасных объектов.

АО «Российский научный центр "Прикладная химия"» входит в госкорпорацию «Ростех». Создан на базе советского Института прикладной химии и занимается разработками в области химической, оборонной, медицинской промышленности и АПК. Предприятие выполняет заказы Роскосмоса, Минобороны, Министерства промышленности и торговли. Возглавляет научный центр одноклассница президента Елена Козлова.

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Комментарии (5)

260659631
а я то думаю что тут уже два дня у гостиницей гранд каньон на ул шостаковича стоит машина с надписью радиационный контроль
Antuan Rokanten
Страшно.
Maik5
Потому и поменяли расположение судебного квартала (на петроградке, где ГИПХ был).
Перенесли в другое место. Там всё загажено реагентами.
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