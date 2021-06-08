В РНЦ «Прикладная химия» заявили, что не имеют отношения к режиму повышенной готовности из-за радиации

Как сообщает 8 июня 47news, гендиректор Российского научного центра «Прикладная химия» (ГИПХ) Елена Козлова заявила, что предприятие не имеет отношения к территории в Кузьмолово, из-за которой был объявлен режим.



По её словам, реорганизация ФГУП в акционерное общество произошла 12 декабря 2020 года и «в процессе акционирования часть территории отошла Росимуществу». Эта часть «по закону не может быть приватизирована». Что находится на этой территории, Козлова отказалась пояснить.



По данным телеграм-канала правительства Ленобласти, превышение радиационного фона в Кузьмолово в настоящее время не фиксируется.

