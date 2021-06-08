Проблемы с радиацией под Петербургом могут возникнуть из-за отсутствия охраны

Предприятие со времён СССР производит химические материалы для оборонного и ракетно-космического комплекса. На производстве, по данным издания, есть опасные объекты, которые необходимо охранять особым образом. Однако на встрече с представителями власти предприятие заявило, что не может далее заниматься их охраной.

Как сообщает 47news, руководство градообразующего предприятия и чиновники не могут договориться. В прошлом году «Прикладная химия» изменила форму собственности, но остался нерешённым вопрос, кто будет заниматься охраной специфических объектов.

«Есть конфликт между Росимуществом и гендиректором предприятия, — поясняет глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. — Руководство «Прикладной химии» считает, что им больше не надо отвечать за бочки с какой-то гадостью, кажется, радиацией. Там поставили ультиматум, что будут отвечать за них до конца мая. Вот, май прошёл. Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности. Мало ли во что это всё выльется».



В «Прикладной химии» отвечать на вопрос 47news не стали.



8 июня издание сообщило о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл режим повышенной готовности в деревне Кузьмолово Всеволожского района из-за радиационной опасности.