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Проблемы с радиацией под Петербургом могут возникнуть из-за отсутствия охраны

Причиной введения режима повышенной готовности в Ленобласти стал, по предварительным данным, неулаженный спор об охране опасных объектов на ФГУП «РНЦ Прикладная химия» в Кузьмолово, что в 8 километрах от Петербурга.

Как сообщает 47news, руководство градообразующего предприятия и чиновники не могут договориться. В прошлом году «Прикладная химия» изменила форму собственности, но остался нерешённым вопрос, кто будет заниматься охраной специфических объектов.

Предприятие со времён СССР производит химические материалы для оборонного и ракетно-космического комплекса. На производстве, по данным издания, есть опасные объекты, которые необходимо охранять особым образом. Однако на встрече с представителями власти предприятие заявило, что не может далее заниматься их охраной.

«Есть конфликт между Росимуществом и гендиректором предприятия, — поясняет глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. — Руководство «Прикладной химии» считает, что им больше не надо отвечать за бочки с какой-то гадостью, кажется, радиацией. Там поставили ультиматум, что будут отвечать за них до конца мая. Вот, май прошёл. Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности. Мало ли во что это всё выльется».

В «Прикладной химии» отвечать на вопрос 47news не стали.

8 июня издание сообщило о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл режим повышенной готовности в деревне Кузьмолово Всеволожского района из-за радиационной опасности.

АО «Российский научный центр «Прикладная химия» входит в госкорпорацию «Ростех». Создан на базе советского Института прикладной химии и занимается разработками в области химической, оборонной, медицинской промышленности и АПК. Предприятие выполняет заказы Роскосмоса, Минобороны, Министерства промышленности и торговли.

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Комментарии (3)

alexadmin
Хорошо директору завода где-нибудь на Выборгской набережной. Снес все, построил домов и в дамках. А промзона в ленобласти - тлен, уныние, да еще и бочки радиоактивные под боком...
spb7771250
Самое грустное, что они могут в итоге это всё решить популярным способом - вывезут на общий полигон и просто закопают... Даже если имитация деятельности будет - всё равно могут вывезти и бросить. И никто не сможет проверить.
petr0f
Соревнование по переводу стрелок объявляется открытым
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