FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
12
Печать

Под Петербургом введён режим повышенной готовности из-за радиационной опасности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл режим повышенной готовности в деревне Кузьмолово во Всеволожском районе, граничащем с Санкт-Петербургом.

Как сообщает 47news, режим вводится 8 июня в 10 часов утра. Обстановка, сложившаяся к концу мая на территории Кузьмолово, «признаётся предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения» из-за ситуации, возникшей на территории Радиационного комплекса, входившего раньше в состав ФГУП «Прикладная химия», говорится в официальном документе за подписью Дрозденко.

Определены границы зоны возможной ЧС. Это территория Радиационного комплекса плюс 1 километр. Всем должностным лицам разъяснён порядок действий при радиоактивном загрязнении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

265107892
Минимум 40 лет этой фигне. В Энколово скоротечная онкология вполне нормальное дело.
Капитан Очевидность2
"Всем должностным лицам РАЗЪЯСНЁН ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ при радиоактивном загрязнении"

Йоду скупят в ближайших аптеках и напьются?
Главное, чтобы с зелёнкой не перепутали.
spb7771250
Что там натворили кто знает?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний