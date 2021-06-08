Под Петербургом введён режим повышенной готовности из-за радиационной опасности

Как сообщает 47news, режим вводится 8 июня в 10 часов утра. Обстановка, сложившаяся к концу мая на территории Кузьмолово, «признаётся предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения» из-за ситуации, возникшей на территории Радиационного комплекса, входившего раньше в состав ФГУП «Прикладная химия», говорится в официальном документе за подписью Дрозденко.



Определены границы зоны возможной ЧС. Это территория Радиационного комплекса плюс 1 километр. Всем должностным лицам разъяснён порядок действий при радиоактивном загрязнении.

