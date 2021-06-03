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«Бронка групп» семьи отставного генерала ФСО Мурова снесла Троицкий рынок в Петербурге ради «призрачного элитного дома»

Компания семьи отставного генерала ФСО Мурова снесла Троицкий рынок для строительства люксового дома. Но сделала это по упрощённой процедуре, которая не предполагает возведение нового здания.

Как стало известно 47news, до конца августа нынешнего года продолжатся инженерные изыскания на площадке компании «Бронка групп» по набережной реки Фонтанки, 130А, у Троицкого собора. Судя по 3D-модели, представленной на сайте, там планируется реализовать один из самых амбициозных проектов по строительству элитного жилья в Петербурге — ЖК «Троицкий». До недавнего времени там располагался Троицкий рынок с комплексом зданий 1951 года постройки. Они были снесены компанией, связанной через цепочку юрлиц с «Бронка групп».

Как сообщала «Фонтанка», публичное обсуждение проекта началось летом 2019 года и вызвало резкую критику экспертов — здание изменяло панорамные виды с набережной Фонтанки. Их назвали «кричащими». К декабрю были внесены изменения, и проект приняли на Градсовете. Таким образом, анонс строительства был публичным.

По данным 47news, на момент сноса произошла коллизия. По законодательству у собственника два варианта. Если он не собирается строить новое капитальное строение, то не менее чем за семь дней фирма в уведомительном порядке отправляет письмо в Госстройнадзор. Выезд чиновников на место и проверки не подразумеваются. Затем компания также уведомляет о сносе.

Если же на месте снесённого планируется построить новое здание, то у компании должно быть разрешение на строительство, сообщили 47news в Службе госстройнадзора Петербурга, добавив, что, по данным на 2 июня, такого не выдавалось и за ним никто не обращался. «В Службе отсутствует информация о планируемом строительстве», — сообщили в ведомстве.

47news спросил официального представителя «Бронка групп» — каким образом здание снесено в уведомительном порядке, если планируется строить на его месте ЖК.

В «Бронке групп» не ответили по существу, но подтвердили уведомительный характер сноса здания рынка.

— Снос зданий осуществлен в соответствии с законодательством. В Госстройнадзор направлены уведомления. Оттуда направлены документы о сносе в комитет по градостроительству для размещения в единой системе обеспечения градостроительной деятельности. Росреестром проведена регистрация прекращения права собственности на здания, — сообщили в компании.

О том, что ответил на тот же вопрос директор по строительству «Бронки групп», откровенный главный инженер и гендиректор компании Никита Муров, читайте в материале 47news «У нас нет информации, что мы строим объект». Призрачный дом «Бронки групп» и методы сноса».

Никита Муров приходится внуком экс-начальнику ФСО Евгения Мурова и сыном первому замгендиректора «Россетей» Андрею Мурову. «Бронка групп» контролируется семьями Мурова и отставного генерал-майора ФСБ Дмитрия Негодова. В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура потребовала отдать государству долю в капитале ООО «Феникс». Через эту компанию создавался порт «Бронка» — самый известный актив бизнесмена Дмитрия Михальченко. По версии надзора, Михальченко через взаимоотношения с генералом ФСО Муровым поставил в подведомственное ФСО ФГУП «Атэкс» своих людей. Они заключили контракты с подконтрольными фирмами на сумму не менее 33 млрд рублей из бюджета. И якобы на эти средства Михальченко совместно с Негодовым создал порт «Бронка». Контроль над активами бизнес-империи перешёл Муровым и Негодовым после ареста Михальченко.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

BobCat2
Ну вот, а говорили чуть ли не об опале Муровых и отъеме у них всех активов. Видимо всё таки друзей у нас не бросают... И друзья и дальше могут реализовывать свои бизнес-интересы, то есть творить все, что угодно в городе и области.
Obseerv
"Трансформатор" активов семьи в действии, бедствовать они уже никогда не будут!
Петр Петров
фсо, фсб, мвд тащат в разные стороны!!!
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