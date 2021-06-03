«Бронка групп» семьи отставного генерала ФСО Мурова снесла Троицкий рынок в Петербурге ради «призрачного элитного дома»

Как стало известно 47news, до конца августа нынешнего года продолжатся инженерные изыскания на площадке компании «Бронка групп» по набережной реки Фонтанки, 130А, у Троицкого собора. Судя по 3D-модели, представленной на сайте, там планируется реализовать один из самых амбициозных проектов по строительству элитного жилья в Петербурге — ЖК «Троицкий». До недавнего времени там располагался Троицкий рынок с комплексом зданий 1951 года постройки. Они были снесены компанией, связанной через цепочку юрлиц с «Бронка групп».

Как сообщала «Фонтанка», публичное обсуждение проекта началось летом 2019 года и вызвало резкую критику экспертов — здание изменяло панорамные виды с набережной Фонтанки. Их назвали «кричащими». К декабрю были внесены изменения, и проект приняли на Градсовете. Таким образом, анонс строительства был публичным.



По данным 47news, на момент сноса произошла коллизия. По законодательству у собственника два варианта. Если он не собирается строить новое капитальное строение, то не менее чем за семь дней фирма в уведомительном порядке отправляет письмо в Госстройнадзор. Выезд чиновников на место и проверки не подразумеваются. Затем компания также уведомляет о сносе.



Если же на месте снесённого планируется построить новое здание, то у компании должно быть разрешение на строительство, сообщили 47news в Службе госстройнадзора Петербурга, добавив, что, по данным на 2 июня, такого не выдавалось и за ним никто не обращался. «В Службе отсутствует информация о планируемом строительстве», — сообщили в ведомстве.

