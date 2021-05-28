Зрелищное ДТП засняла камера наблюдения на платной трассе в Московской области. Грузовик на скорости не вписался в коридор на пункте оплаты и протаранил опору.

Судя по всему, авария произошла на пункте взимания платы, расположенном на 71-м километре федеральной автодороги М4 «Дон» в городском округе Домодедово. Как сообщает портал «Русские дороги», 27 мая грузовой автомобиль «ГАЗон» врезался в конструкции пункта оплаты. На видео с камеры наблюдения видно, как проезжает автобус, а следом за ним на приличной скорости движется фургон. Машина задевает ограждения с левой стороны, и ее отбрасывает вправо — прямо в столб.