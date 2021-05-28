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Фургон протаранил пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» так, что водителя выкинуло из кабины

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-27009091_148367" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Русские Дороги»</a>
Скриншот видео из группы «Русские Дороги»
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Зрелищное ДТП засняла камера наблюдения на платной трассе в Московской области. Грузовик на скорости не вписался в коридор на пункте оплаты и протаранил опору.

Судя по всему, авария произошла на пункте взимания платы, расположенном на 71-м километре федеральной автодороги М4 «Дон» в городском округе Домодедово. Как сообщает портал «Русские дороги», 27 мая грузовой автомобиль «ГАЗон» врезался в конструкции пункта оплаты. На видео с камеры наблюдения видно, как проезжает автобус, а следом за ним на приличной скорости движется фургон. Машина задевает ограждения с левой стороны, и ее отбрасывает вправо — прямо в столб.

От удара автомобилю буквально вмяло кабину, а водитель кубарем вылетел из салона на дорогу. Мужчина шевелился и держался за голову. По информации портала, его госпитализировали с травмами.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-27009091_148367" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Русские Дороги»</a>
Скриншот видео из группы «Русские Дороги»

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Комментарии (1)

Маэстро
Раньше на маршрутке работал, по привычке стал деньги на ходу отсчитывать.
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