ЛюбимыйГород 26 Мая 2021 в 18:31 26 Мая 2021 в 18:31

Пока это напоминает " Пир во время чумы " . Средства от продажи ресурсов можно направить на действительно важные проекты :

Создание в Петербурге медицинских учреждений мирового уровня для полного обеспечения потребностей жителей , где также могут лечиться люди со всего мира для развития медицинского туризма.

Улучшение транспортной ситуации в городе, сейчас это одна сплошная пробка, Лахта центр построен, а дороги к нему нет!

Создавать бизнес квартала необходимо на окраине города что бы сохранить исторический центр.

В Санкт Петербург приезжают не выхлопными газами пробок дышать и новостройки смотреть, а за историческим наследием. Оставим привилегию закапывать деньги в песок Эмиратам.