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«Почти как в Дубае, только погода подкачала». Посмотри, что вырастет в Петербурге в два раза выше Лахта Центра

Второй по высоте, первый по панораме. Лахта Центр-2 в наглядном сравнении

Фото: Скриншот видео/ YouTube
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Второй в Приморском районе небоскреб, концепцию которого накануне презентовала компания «Газпром», займет второе место по высоте в общемировом рейтинге и первое — по высоте смотровой площадки. «Фонтанка» примерила Лахта Центр-2 к самым высоким на планете Земля зданиям.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Напомним, 25 мая на межведомственном совете по реализации соглашения между Смольным и «Газпромом» представили концепцию высотки, которая должна вырасти по соседству с уже стоящим Лахта Центром.

В 703-метровом здании планируется возвести 150 этажей. Общая площадь составит 220 тысяч кв. метров.

По информации «Фонтанки», в качестве участка для строительства рассматривается территория к западу от яхт-клуба «Геркулес» — между Береговой улицей и береговой линией Финского залива.

Фото: Скриншот видео/ YouTube
Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

ЛюбимыйГород
Пока это напоминает " Пир во время чумы " . Средства от продажи ресурсов можно направить на действительно важные проекты :
Создание в Петербурге медицинских учреждений мирового уровня для полного обеспечения потребностей жителей , где также могут лечиться люди со всего мира для развития медицинского туризма.
Улучшение транспортной ситуации в городе, сейчас это одна сплошная пробка, Лахта центр построен, а дороги к нему нет!
Создавать бизнес квартала необходимо на окраине города что бы сохранить исторический центр.
В Санкт Петербург приезжают не выхлопными газами пробок дышать и новостройки смотреть, а за историческим наследием. Оставим привилегию закапывать деньги в песок Эмиратам.
266026620
В этой стране только письками меряться и умеют
Сергей Шевчук
Вот когда сделаете хотя бы газификацию всей Ленинградской области, не говорю всей страны, тогда и стройте.
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