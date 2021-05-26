Второй в Приморском районе небоскреб, концепцию которого накануне презентовала компания «Газпром», займет второе место по высоте в общемировом рейтинге и первое — по высоте смотровой площадки. «Фонтанка» примерила Лахта Центр-2 к самым высоким на планете Земля зданиям.
Напомним, 25 мая на межведомственном совете по реализации соглашения между Смольным и «Газпромом» представили концепцию высотки, которая должна вырасти по соседству с уже стоящим Лахта Центром.
В 703-метровом здании планируется возвести 150 этажей. Общая площадь составит 220 тысяч кв. метров.
По информации «Фонтанки», в качестве участка для строительства рассматривается территория к западу от яхт-клуба «Геркулес» — между Береговой улицей и береговой линией Финского залива.