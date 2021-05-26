В Петербурге следователи обыскали квартиру банкира Бажанова. Уже по второму уголовному делу

По информации «Фонтанки», речь идет о новом уголовном деле, которое было возбуждено по статье 159, ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), после заявления представителей Агентства по страхованию вкладов.



Ранее против Сергея Бажанова, который сейчас постоянно живет за границей, было возбуждено другое дело, по более мягкой статье 172.1, ч. 2, — «Фальсификация финансовых документов». Редакции известно, что в рамках этого дела Бажанов уже заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его местонахождение особенно не скрывается, однако он живет в стране, которая не выдает России подозреваемых в экономических преступлениях.