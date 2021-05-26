В Петербурге следователи обыскали квартиру банкира Бажанова. Уже по второму уголовному делу

По информации «Фонтанки», речь идет о новом уголовном деле, которое было возбуждено по статье 159, ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), после заявления представителей Агентства по страхованию вкладов.
Ранее против Сергея Бажанова, который сейчас постоянно живет за границей, было возбуждено другое дело, по более мягкой статье 172.1, ч. 2, — «Фальсификация финансовых документов». Редакции известно, что в рамках этого дела Бажанов уже заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его местонахождение особенно не скрывается, однако он живет в стране, которая не выдает России подозреваемых в экономических преступлениях.
Сергей Бажанов возглавлял «Международный банк Санкт-Петербурга» до 2018 года, когда ЦБ передал функции его временной администрации Агентству по страхованию вкладов. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков».
С тех пор временные управляющие пытаются вернуть под крыло банка имущество и активы, переданные командой Сергея Бажанова в сторонние организации. Речь может идти о 9 миллиардах рублей, ушедших со счетов МБСПб. В череде таких шагов и поступков как раз и возникло уголовное дело против Сергея Бажанова. Причем даже возбудить его удалось лишь с пятого раза, а формальное обвинение предъявлено только спустя год после этого.