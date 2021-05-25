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Через два года весь пассажирский транспорт в Петербурге обещают перевести на природный газ

Беглов и Миллер подписали дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива в Петербурге

К 2023 году в петербургский пассажирский транспорт и коммунальная техника должны полностью перейти на природный газ. Об этом, по итогам заседания совета по реализации сотрудничества города с Газпромом сообщил 25 мая Смольный. На данный момент в городе работает на газу 229 автобусов и 3,5 тысячи автомобилей.

В программу до 2023 года также вошло строительство 15 новых автомобильных газовых станций. На сегодня их в городе 10. Работы по переходу пассажирского и коммунального транспорта на природный газ город будет вести поэтапно в сотрудничестве с КАМАЗом, Газпромом и Минпромом.

Так, по словам Беглова, все основные объекты по производству электро- и теплоэнергии уже переведены на природный газ. Также проектируются и строятся ГРС «Санкт-Петербург», ГРС «Восточная-2», ГРС Сестрорецк и газопровод высокого давления для ГРС «Шоссейная-2». Эти объекты должны повысить надёжность газораспределительной системы Петербурга. На заседании представили планы по реконструкции магистральных тепловых сетей и систем теплоснабжения Пушкинского и Колпинского районов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного по переводу транспорта на газомоторное топливо. Экономический блок даже предлагал ограничить въезд в центр города по принципу экологичности. В рамках так называемой транспортной реформы от частных перевозчиков ждут запуска почти 900 газовых автобусов.

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Комментарии (8)

Денис Самсонов
Дежавю, подписывали уже несколько лет назад......
Редиска Здесь
Все развитые страны переводят городские автобусы на электричество, Россия на газ. Тогда уж лучше гибриды.
Alex000
Блин, спасибо что предупредили. Я так-то на нём езжу раз в год по случаю, а теперь вообще буду опасаться.
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