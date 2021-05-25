Через два года весь пассажирский транспорт в Петербурге обещают перевести на природный газ

К 2023 году в петербургский пассажирский транспорт и коммунальная техника должны полностью перейти на природный газ. Об этом, по итогам заседания совета по реализации сотрудничества города с Газпромом сообщил 25 мая Смольный. На данный момент в городе работает на газу 229 автобусов и 3,5 тысячи автомобилей.
В программу до 2023 года также вошло строительство 15 новых автомобильных газовых станций. На сегодня их в городе 10. Работы по переходу пассажирского и коммунального транспорта на природный газ город будет вести поэтапно в сотрудничестве с КАМАЗом, Газпромом и Минпромом.
Так, по словам Беглова, все основные объекты по производству электро- и теплоэнергии уже переведены на природный газ. Также проектируются и строятся ГРС «Санкт-Петербург», ГРС «Восточная-2», ГРС Сестрорецк и газопровод высокого давления для ГРС «Шоссейная-2». Эти объекты должны повысить надёжность газораспределительной системы Петербурга. На заседании представили планы по реконструкции магистральных тепловых сетей и систем теплоснабжения Пушкинского и Колпинского районов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного по переводу транспорта на газомоторное топливо. Экономический блок даже предлагал ограничить въезд в центр города по принципу экологичности. В рамках так называемой транспортной реформы от частных перевозчиков ждут запуска почти 900 газовых автобусов.