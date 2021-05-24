«Не приезжайте!» Жители Сочи взмолились о пощаде — в городе больше нет места для туристов

Существующая инфраструктура курорта уже не справляется с наплывом сотен тысяч туристов Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Война с коронавирусом в нашей стране идет полным ходом, а отпуск у людей — по расписанию. Каждый год сотни тысяч россиян отправляются на отдых. Но поскольку ограничения на выезд за рубеж существуют по-прежнему, толпы людей со всей страны едут в Краснодарский край. И кажется, что не все местные жители рады дорогим, во всех смыслах, гостям. Журналист 93.RU узнавала, как закрытые границы изменили жизнь простых жителей курорта. И каковы пределы человеческих и инфраструктурных возможностей недавней олимпийской столицы.



Сразу после долгих майских каникул в сочинских телеграм-каналах были опубликованы новые логотипы неизвестных авторов, которые сопровождались текстом:

«Поможем сделать правильный выбор гостям города! «НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ!» — это естественная реакция на возникшую критическую ситуацию в Сочи. Даже у гостеприимства есть предел. Выразить свое отношение к сложившемуся транспортному коллапсу поможет принт «НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ!». Его можно разместить на авто, стене, футболке и в соцсетях». При этом авторы подчеркивали: «Не приезжайте на машинах!»



Сочинцы считают, что даже у гостеприимства есть предел Фото: Общественное движение «За Сочи!» / Facebook.com Поделиться Поделиться







Публикации вызвали бурное обсуждение в соцсетях. В сочинской группе общественного движения «За Сочи!» в «Фейсбуке» пост набрал десятки комментариев.

Kirill Lemekh:

— Сквозь ад столпотворений машин на последних 200 км перед Сочи люди едут не от желания воспользоваться нашими парковочными местами, а от бедности.

Olga Tihonova:

— Не приезжайте на своих машинах!!! Или нужно организовывать перехватывающие стоянки для иногородних. И ради бога, отдыхайте, только с общественным транспортом!



Mik Tsym:

— Большинство едет на машинах, потому что купить билеты на семью не может. Тут есть два пути: снизить стоимость билетов или сделать въезд платным. Как и парковки.

Антонина Матвеенко:

— Чем решать проблемы, легче запретить и не пустить. Причем транспортный коллапс создают сами сочинцы, а просят не приезжать туристов. Хотя уже много лет в Сочи основные пробки с началом школьного года.

Геннадий Грачёв-Пруидзе:

— В Сочи нет мест для парковок из-за горного ландшафта местности. На узкой прибрежной полосе не осталось площадей для строительства их, вся территория застроена. Строить многоярусные парковки нерентабельно, мало кто ими будет пользоваться. В несезон будут простаивать без наполнения автомобилями.

Все комментирующие правы по-своему. В ковидные времена, когда закрыты границы, люди едут в тепло, а сочинцы ежедневно сталкиваются со столпотворением на улицах города. Это и ужасные пробки, нехватка мест в детских садах и школах, завышенные цены на аренду и покупку жилья. Спрос рождает предложение. В соцсетях идут настоящие битвы между местными и понаехавшими, а город всё больше перенаселяется. Номера каких только регионов не встретишь на дороге. Здесь все: Иркутск, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Чита, Хабаровск.



Квартира с окнами на море — для многих россиян несбыточная мечта Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Вся Москва у нас зимовала

Виктор Чупин работает в транспортной компании, офис которой находится в Адлере, посылки доставляет в центральный Сочи. Он рассказывает, что из-за заторов невозможно выполнить план по доставке посылок, клиенты не получают их вовремя.

— Мой заработок зависит от того, выполню я дневной план или нет. Утром забираю посылки в Адлере и два часа добираюсь до центра Сочи, раньше мне 30 минут хватало. В Сочи весь центр стоит, пробки образуются там, где их никогда не было. В результате если к первому заказчику я приеду к 13–14 часам, то это хорошо. В таких условиях план выполнить невозможно, — рассказал Виктор.

«Раньше пробки были только летом, и к этому сочинцы давно привыкли, живут на курорте, а в этом году с наступлением зимы они не закончились...» Виктор Чупин

— Вся Москва у нас зимовала в этом году, фрилансеры, пенсионеры, мамочки с детьми, потому что заграница закрыта. Сейчас только май, еще и сезон не начался, а уже все дороги забиты. Если раньше по дублеру Курортного проспекта можно было быстро проехать, сейчас и он стоит. Хоть увольняйся с работы, — говорит Виктор.



С ним солидарен Артак Димерчан, сочинский таксист с 25-летним стажем.



Если раньше местные жаловались на пробки только во время курортного сезона, то сейчас заторы возникают круглый год Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







— Я как никто понимаю «крик души» авторов этого логотипа. Не приезжайте к нам на машинах! Совершенно невозможно работать. Проблема с приезжими, они в аэропорт Адлер из Сочи такси заказывают за час до того, как им нужно там быть. Потом мы стоим в пробке час, второй, они начинают срываться на меня, а я ни при чем, — говорит таксист. — Никаких объездных путей, кроме единственной трассы из Сочи в Адлер, нет, а она в большинстве своем стоит.

— Если раньше можно было три рейса из Сочи в Адлер минимум сделать, то теперь я вообще стараюсь не ездить по этому маршруту, но ведь и в Сочи все улицы стоят. Никакого заработка не стало, такого даже во время строительства Олимпиады не было, — сообщил Артак.

Не лучше ситуация обстоит с общественным транспортом, ведь ездит он по тем же дорогам, что и все. Жительница Сочи Тамара Синцова рассказала, что живет в центре Сочи, работает в адлерском микрорайоне Веселое. Дорога туда и обратно у нее занимает более трех часов.

— Если рано утром еще есть возможность пробки миновать, они появляются после 10 часов , то вечером дорога превращается в ад. В душном и переполненном автобусе более двух часов я еду в Сочи, приезжаю без сил. Ищу работу ближе к дому, но с ней в нашем городе проблемы. Поддерживаю этот флешмоб! Не приезжайте! Здесь невозможно жить! — сообщила Тамара.

По данным властей, за 10 дней майских праздников в Сочи отдохнули 232 тысячи туристов Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Конечно, волнует людей и коронавирусный фактор — миллионы отдыхающих, по мнению местных, могут «привезти заразы» во время летних отпусков. Однако и власти, и представители оперштаба просят не волноваться. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяны Гречаной, несмотря на то что на майские праздники в Сочи приехали несколько сотен тысяч отдыхающих, вспышки заболеваемости не произошло. За этот период заболело только шесть человек — трое отдыхающих и трое работников курортной отрасли. Еще раньше глава города Алексей Копайгородский рассказал, что в случае необходимости на курорте смогут оперативно развернуть дополнительно еще 850 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Но полагаем, что, с учетом принимаемых мер, это не потребуется, — добавил глава Сочи. Но в это верится с трудом. Все помнят, как в прошлом году, когда власти пообещали за отдых на отечественных курортах вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, по стране резко выросло число больных после отдыха на российских югах.



6–7 миллионов за студию в спальном районе

Жительница Иркутска Юлия Сенникова решила переехать к морю год назад, своего жилья нет, вместе с мужем и собакой мотается по съемным квартирам, сейчас опять в стадии поиска жилья. Собственники фактически еженедельно поднимают стоимость аренды.

— В декабре сняли квартиру за 30 тысяч рублей, подписали договор. Через неделю собственник заявил, что повышает до 35 тысяч. Мы пытались возразить, что не соблюдаются условия договора. Он говорит одно: «Не нравится, съезжайте». В конце апреля он вообще попросил нас съехать, потому что решил сдавать посуточно. За 5 тысяч рублей в сутки, — жалуется Юлия. — Стоимость аренды неподъемная.



Пока они снимают комнату в гостевом доме за 25 тысяч в месяц и подумывают вернуться на родину. О покупке своего жилья в Сочи речи не идет, за последний год стоимость квадратного метра жилья катастрофически выросла. Студию за 6–7 миллионов в 18 квадратов в спальном районе нужно еще поискать.

— Здесь нет хорошей работы. Я много лет работала риелтором в Иркутске, здесь совершенно всё по-другому, помыкалась в одном агентстве, в другом, продавать незаконные квартиры мне совесть не позволяет. Поэтому поедем домой, — рассказала Юлия.

Председатель общественно-гражданского движения «За Сочи!» Елена Негоруца считает, что все эти бытовые жалобы — мелочи по сравнению с реальным положением дел в Сочи. Она считает перенаселение города-курорта катастрофическим. В соответствии с генеральным планом, который разрабатывали в 2009 году, к 2023 году население Сочи не должно превышать 400 тысяч жителей. По неофициальным данным, сейчас в городе постоянно проживает около миллиона человек. И к ним присоединяются еще по 10 миллионов отдыхающих за лето. Отсюда массовое незаконное строительство, всем нужно где-то жить.

«В 2018 году наше движение делало ревизию самостроев в городе. С 2015-го по 2018 год было построено порядка 1 800 самовольных многоквартирных домов». Елена Негоруца

— Сейчас темпы незаконного строительства значительно меньше. Введение в эксплуатацию через суд практически сведено к нулю, — рассказала Елена.



Некоторые застройщики продолжают по инерции строить без необходимых согласований, с ними борются общественники, например активисты «За Сочи!» могут в день 12 жалоб направить, но и земельный контроль городской администрации постоянно держит руку на пульсе.

— Публикуют реестр незаконных многоквартирных домов, чего никогда не делалось. Он всё время пополняется. Подают в суд, работа идет. К сожалению, то, что уже было построено, оно ведь никуда не делось. И люди в этих домах живут, — говорит Елена. — При этом квартирам, построенным зачастую на садовых участках, не хватает электроэнергии, водоснабжения, а канализации нет вообще. Соболевка, Мацеста, Краевско-Греческое, Лысая Гора, Пятигорская, Голубые Дали, Известинская — эти территории плотно застроены, а канализации там нет и не было никогда.



В мае, пока нельзя купаться, на сочинских пляжах еще можно найти место Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Очистные работают на пределе

— Канализации нет, всё льется на рельеф. Как таковой канализации у нас нет во всем городе, и сейчас это признано главой города, что сети изношены. Еще в 2010 году сети были изношены на сто процентов. Те сети, которые были построены к Олимпиаде, — они в основном магистральные. В Бочаровом Ручье канализацию построили, на Целинной сделали, это чтобы на «объект номер один» не лилось, — рассказывает Елена.



При этом к магистральным сетям подключаются старые трубы от домов, которые давно прогнили, при этом утверждению, что море в районе Сочи чистое, Елена Негоруца не верит. В городе нормально работают только адлерские очистные сооружения, их реконструировали к Олимпиаде, а после доработали, но там нет глубоководного выпуска, утверждает Елена, она сама там была и знает эту информацию, так сказать, из первых уст. Кудепстинские очистные реконструировали также перед Играми, но они всё равно старые и слабые.

— У нас все очистные сооружения между собой не закольцованы, тогда мощности можно было бы перебрасывать. Бзугинские до реконструкции перерабатывали 45 тысяч кубических метров в сутки, и 114 было у навагинских. Закрыли навагинские, остались только бзугинские. А какое строительство было — и незаконное, и законное. И еще строится жилой комплекс на северном склоне Бытхи, а еще «Альпийский квартал», «1, 2, 3», «Остров сокровищ», — рассказала Елена.



Нагрузка на изношенные сети колоссальная, а дагомысские и лазаревские очистные работают на пределе мощностей, в Дагомыс уходят стоки густонаселенного сочинского микрорайона Мамайка, при этом с 1970 года на этих сооружениях не было реконструкции и даже капитального ремонта. И такое положение вещей Елена Негоруца называет катастрофой, активисты много раз жаловались во все инстанции, вплоть до Генпрокуратуры, недавно проблему признал мэр Сочи Алексей Копайгородский. Город ограничен с одной стороны морем, с другой — горами, и расти ему некуда, поэтому растет он фактически бесконтрольно. Остановить это можно только принятием генерального плана, за который несколько лет бьются активисты. Власти пытаются принять генплан на городской округ, в который войдут все четыре района Сочи и нацпарк.

— Таким образом они хотят изменить реальную плотность населения и зеленых насаждений. Там есть четкие указания для санаторно-курортных местностей. Мы обратились к местным властям с вопросом, когда поставят границы внутригородских округов на кадастровый учет. Нам ответили, что сначала примут генплан. Мы обратились в прокуратуру и в департамент архитектуры Краснодарского края с требованием проверить законность этих действий, — сообщила Елена.



Она говорит, что активисты намерены добиться постановки на отдельный кадастровый учет границ исторического поселения Сочи, внутригородских районов, нацпарка, а также принять стратегию развития курорта. Кроме того, Елена Негоруца опасается, что в городе может возникнуть дефицит воды, как в Геленджике, потому что реки, которые являются сейчас единственным источником воды для Сочи, активно застраиваются, а городские власти пытаются пробивать скважины. Если политика по отношению к Сочи в ближайшее время не изменится, он перестанет существовать как единственный субтропический курорт в России.

