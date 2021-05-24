Компания «Ист Балтик марин групп» обратилась в прокуратуру Петроградского района и в суд с просьбой защитить лодочные гаражи в Лопухинском саду от сноса. Разбираться, похоже, придется уже постфактум, расчистка территории началась c утра в понедельник.

Структуры группы RBI приступили к благоустройству территории у Лопухинского сада на месте так и не реализованного инвестпроекта гостиницы. В ближайшее время компания обменяет эту землю на другой участок. А пока проект благоустройства, согласованный в КГИОП, предполагает, в частности, «снос некапитальных диссонирующих объектов», рассказали в компании. Речь как раз и идет о нескольких старых лодочных гаражах и эллингах, которыми эта земля обросла за долгие годы инвестиционной неопределенности.



Строители соседнего яхт-клуба, которые больше 10 лет считали эти эллинги своими, пишут в суд и прокуратуру, но остановить бульдозеры не в силах.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей Поделиться Поделиться







Как рассказал гендиректор «Ист Балти Марин групп» Сергей Русанов, у его компании есть лицензия на водопользование акваторией, проходящей по кромке берега у Лопухинского сада. В прошлом году у фирмы сменились владельцы, и после долгих лет застоя там наконец-то начались активные работы по обустройству нового яхт-клуба на 60 лодок.

Соседний надел земли вдоль берега — в собственности города и в многолетней аренде у группы RBI. Чуть дальше — собственная земля RBI, купленная в 2008 году на городском аукционе под строительство девятиэтажного апарт-отеля. Почти сразу после покупки тогда активисты начали протестовать против этого проекта и к 2013 году добились включения частного участка в состав территории Лопухинского сада, что сделало невозможным любое строительство. С тех пор RBI ничего не делала ни на своей земле, на которой стоит здание водно-моторной станции ДОСААФ 1950-х гг. постройки, ни на арендованном у города прибрежном участке, где также с давних пор шла малозаметная для чужого глаза лодочная жизнь.



В прошлом году городские власти приняли принципиальное решение: обменять участки RBI на более подходящую для нового строительства землю, а территорию у Лопухинского сада отдать школе парусного спорта «Крестовский остров». В рамках этой сделки RBI должен был привести в порядок капитальное здание станции ДОСААФ, а все прочие формы лодочной жизни там уничтожить, отдав школе «чистый участок», чтобы тренерам потом не пришлось разбираться с местными обитателями, а сосредоточиться только на образовательном процессе.

Начать снос планировалось еще на следующей неделе, однако строители сделали паузу до понедельника — на прошлой неделе в Лопухинском саду проходили детские всероссийские соревнования по водно-моторному спорту. Профильная секция Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ ВВС) обучает детей на этом месте уже многие десятилетия, и Федерации водно-моторного спорта удавалось договариваться о соседстве со всеми предыдущими владельцами и арендаторами. Последняя договоренность была заключена именно с «Ист Марин Балтик групп» — в его эллинге располагался небольшой вагончик, лодки и моторы. Однако в понедельник все пошло на слом — сразу после завершения соревнований ШВСМ вывезла все свое имущество.



Будучи директором парусной школы «Крестовский остров» Наталья Федорова говорила "Фонтанке", что готова рассмотреть варианты совместного использования отданной детям территории RBI. Но пока надо дождаться завершения строительных и демонтажных работ.

Сергей Русанов же говорит, что пока не имеет плана действий на ближайшее время. «Наша компания купила эти эллинги еще в 2011 году. Они не имеют статуса капитальных строений, и мы, после того как получили контроль над фирмой, уже планировали узаконить их. Но не успели. Теперь, в лучшем случае, можем через суд добиться их восстановления, однако получится ли это, непонятно», — сокрушается он.

Еще одна проблема — проход к его новому яхт-клубу, который полностью находится на воде. До недавних пор никаких сложностей для посетителей миновать участки, на которые RBI давно махнул рукой, не было. Теперь же предпринимателям, возможно, придется оформлять сервитут для прохода по земле парусной школы, на что, по оценкам арбитражных юристов, может уйти в лучшем случае месяца три. Правда, при подаче иска можно попросить судью в качестве обеспечительной меры сразу же закрепить возможность прохода до принятия окончательного решения. Но на руках у Сергея Русанова козырь: единственный оставшийся спуск, через который его будущие соседи, парусная школа «Крестовский остров», могут доставлять на воду свои лодки, находится на его территории. Так что простор для торга есть.

