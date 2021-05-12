Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Поделиться Поделиться







Новый владелец компании «Ист Балтик Марин групп», которой принадлежат права на водопользование около 5 тыс. м2 акватории Малой Невки, развернул активное строительство новой марины у Лопухинского сада. Судя по темпам, уже в ближайшие недели Петроградская сторона обзаведется новым качественным яхт-клубом, нужда в которых резко выросла после разгрома гавани на Петровской косе. На уже построенных причалах покачивается несколько недешевых катеров — яхтенный сезон уже стартовал.

Тем временем близится к завершению драма с участком на берегу — 4,6 тыс. м2 не то сада, не то рядом с садом уже вот-вот будут переданы инвестором, группой RBI, городским властям. В отремонтированном деволеперами историческом павильоне уже этим летом планирует разместиться спортивная школа «Крестовский остров», рассказала «Фонтанке» ее директор Наталья Федорова. Однако ударная стройка соседей застала ее врасплох.



Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Поделиться Поделиться









«Я побывала там две недели назад. Они совсем прижались к берегу. Настолько, что теперь там затруднен выход для детских лодочек, которые там предполагались. Там есть слип (укрепленный спуск на воду. — Прим. ред.), через который, теоретически, можно выходить. Но у него состояние такое, что требуется ремонт», — сетует Наталья Федорова.

Прежний владелец 51 % долей ООО «Ист Балтик Марин групп» Дмитрий Рубашко в спортивной среде известен как президент ФК «Сочи», а в подрядной — как экс-директор компании «Развитие-строй». Эта фирма принадлежит Борису Ротенбергу и Артёму Оболенскому, которых связывает масштабный проект развития газохимического комплекса в Усть-Луге.

Несмотря на солидный опыт, за многие годы владения компанией и ее правами на водопользование акватории Малой Невки Дмитрий Рубашко не сумел превратить этот актив в привлекательный бизнес. Выставленный на воду причальный фронт был невелик, и хотя определенным спросом на хранение судов у яхтменов эта точка пользовалась, при выручке в 2,8 миллиона рублей «Ист Балтик Марин Групп» показала в 2019 году прибыль всего в 136 тысяч рублей. Коронавирусный же 2020-й обрушил выручку втрое и принес убыток в 443 тысячи.



Еще минувшим летом Дмитрий Рубашко передал 49 % долей компании работающему нынешнему гендиректору фирмы Сергею Русанову, а в феврале 2021 года полностью вышел из бизнеса, отдав 51 % Виктору Пастушенко. Комментировать свой бывший проект в разговоре с «Фонтанкой» Дмитрий Рубашко отказался, не став объяснять, почему у него так и не получилось построить у Лопухинского сада полноценный яхт-клуб.

Искусство маневрирования

Лицензия на водопользование этой акваторией у компании действует до конца 2022 года. Вполне возможно, что через две навигации «Ист Балтик Марин Групп» придется снова участвовать в аукционе с неочевидным исходом. Тем не менее, как только на реке прошел лед, в акватории Малой Невки у Лопухинского сада и напротив несостоявшейся резиденции Валентины Матвиенко развернулась активная работа. Новые владельцы обустраивали причалы с «пальцами» — выносными плавучими пирсами для швартовки яхт. Кроме того, ближе к берегу возводится пара плавучих павильонов.

Сергей Русанов — человек в яхтенном деле не новый. За ним самим числилась лодка, и к тому же он совладелец ООО «Город на воде», основной актив которого — еще две лицензии на водопользование акваториями Невы (причал на Воскресенской набережной в створе Потемкинской улицы) и Большой Невки (у Кантемировского моста). Партнер у Русанова в этом бизнесе тоже человек бывалый — Денис Синочкин, выступавший в роли конкурсного управляющего двух из трех операторов канувшего в Лету проекта «речного трамвая» («МБС» и «Интер яхт сервис») и председатель учрежденной в прошлом году Ассоциации водопользователей.



Что же касается основного владельца нового яхт-клуба, Виктора Пастушенко, его опрошенные «Фонтанкой» просвещенные яхтсмены знают куда хуже. Картотека арбитражного суда помнит его как владельца нескольких помещений, арендованных крупными торговыми сетями под магазины. А мир искусства — как одного из совладельцев продюсерского центра «Лаборатория Звука», фонда «Град Петра» (владелец лейбла КДК, издававшего в 1990-е гг. многие студийные альбомы русского рока) и др.

Еще одним из направлений интересов Пастушенко стало ООО «Мульт.ру», где он был соучредителем вместе с Натальей Крузе и Олегом Куваевым. После раздела бизнеса с гуру русской анимации у Пастушенко остались контрольный пакет долей и права на 99 серий «Масяни».

Каким образом этот человек из мира искусства и коммерческой недвижимости причалил к берегам Малой Невки у Лопухинского сада, не очень понятно. Его телефон не отвечает, а мессенджер передает сообщение, что он будет недоступен некоторое время.

Свято место

Участок в полгектара много лет был центром градостроительного скандала, пока группа RBI пыталась построить там 9-этажный апарт-отель. Однако честно купленная на городских торгах земля после протестов горожан была включена в состав Лопухинского сада, и строить на ней что-то стало невозможно. В прошлом году стало известно, что RBI ведет с городскими властями переговоры об обмене этого «чемодана без ручки» на более ликвидный участок. Однако одним из условий сделки была реконструкция павильона на территории сада, в котором исторически располагались службы водно-моторного клуба ДОСААФ — специально для передачи спортшколе олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров». Это планировалось сделать еще в прошлом году, однако сроки были сдвинуты.



Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Фото: Читатель «Фонтанки» Иван Поделиться Поделиться







«Ремонтные работы в здании 1950 года постройки проходят в рамках выполнения существующих охранных обязательств. Группа RBI как собственник участка, входящего в границы территории объекта культурного наследия, выполняет работы по его приведению в надлежащее состояние. Проект работ по сохранению согласован в КГИОП. Завершение ремонта планируется к лету», — сообщили «Фонтанке» в компании. Дальнейшую судьбу здания и участка группа RBI пока не комментирует.

Вместе с тем в Лопухинском саду уже многие годы по неписаной договоренности тренировались совсем другие юные спортсмены — секция водно-моторного спорта Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ). Они также претендовали на землю RBI после передачи городу, однако делали это менее энергично. Принципиальное решение было принято чиновниками: «Комитетом поддержано предложение администрации Петроградского района о закреплении земельного участка и объекта недвижимости… за СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров».



Однако был нюанс — в отличие от ВШСМ, у «Крестовского острова» до сих пор не было секции водно-моторного спорта, а для парусников эта акватория не подходит. Но Наталья Федорова заверила «Фонтанку», что такое подразделение ее школы уже создано и даже уже составлены списки детей, которые будут в ней заниматься. Сейчас они лишь ждут, когда RBI отремонтирует для них помещение, и уже этим летом планируют выйти на воду, лавируя между катерами на причалах нового Лопухинского яхт-клуба «Ист Балтик Марин групп».

Иван Черных, «Фонтанка.ру»

