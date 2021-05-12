Новый владелец компании «Ист Балтик Марин групп», которой принадлежат права на водопользование около 5 тыс. м2 акватории Малой Невки, развернул активное строительство новой марины у Лопухинского сада. Судя по темпам, уже в ближайшие недели Петроградская сторона обзаведется новым качественным яхт-клубом, нужда в которых резко выросла после разгрома гавани на Петровской косе. На уже построенных причалах покачивается несколько недешевых катеров — яхтенный сезон уже стартовал.
Тем временем близится к завершению драма с участком на берегу — 4,6 тыс. м2 не то сада, не то рядом с садом уже вот-вот будут переданы инвестором, группой RBI, городским властям. В отремонтированном деволеперами историческом павильоне уже этим летом планирует разместиться спортивная школа «Крестовский остров», рассказала «Фонтанке» ее директор Наталья Федорова. Однако ударная стройка соседей застала ее врасплох.
«Я побывала там две недели назад. Они совсем прижались к берегу. Настолько, что теперь там затруднен выход для детских лодочек, которые там предполагались. Там есть слип (укрепленный спуск на воду. — Прим. ред.), через который, теоретически, можно выходить. Но у него состояние такое, что требуется ремонт», — сетует Наталья Федорова.
Прежний владелец
Несмотря на солидный опыт, за многие годы владения компанией и ее правами на водопользование акватории Малой Невки Дмитрий Рубашко не сумел превратить этот актив в привлекательный бизнес. Выставленный на воду причальный фронт был невелик, и хотя определенным спросом на хранение судов у яхтменов эта точка пользовалась, при выручке в 2,8 миллиона рублей «Ист Балтик Марин Групп» показала в 2019 году прибыль всего в 136 тысяч рублей. Коронавирусный же 2020-й обрушил выручку втрое и принес убыток в 443 тысячи.
Еще минувшим летом Дмитрий Рубашко передал
Искусство маневрирования
Лицензия на водопользование этой акваторией у компании действует до конца 2022 года. Вполне возможно, что через две навигации «Ист Балтик Марин Групп» придется снова участвовать в аукционе с неочевидным исходом. Тем не менее, как только на реке прошел лед, в акватории Малой Невки у Лопухинского сада и напротив несостоявшейся резиденции Валентины Матвиенко развернулась активная работа. Новые владельцы обустраивали причалы с «пальцами» — выносными плавучими пирсами для швартовки яхт. Кроме того, ближе к берегу возводится пара плавучих павильонов.
Сергей Русанов — человек в яхтенном деле не новый. За ним самим числилась лодка, и к тому же он совладелец ООО «Город на воде», основной актив которого — еще две лицензии на водопользование акваториями Невы (причал на Воскресенской набережной в створе Потемкинской улицы) и Большой Невки (у Кантемировского моста). Партнер у Русанова в этом бизнесе тоже человек бывалый — Денис Синочкин, выступавший в роли конкурсного управляющего двух из трех операторов канувшего в Лету проекта «речного трамвая» («МБС» и «Интер яхт сервис») и председатель учрежденной в прошлом году Ассоциации водопользователей.
Что же касается основного владельца нового яхт-клуба, Виктора Пастушенко, его опрошенные «Фонтанкой» просвещенные яхтсмены знают куда хуже. Картотека арбитражного суда помнит его как владельца нескольких помещений, арендованных крупными торговыми сетями под магазины. А мир искусства — как одного из совладельцев продюсерского центра «Лаборатория Звука», фонда «Град Петра» (владелец лейбла КДК, издававшего в 1990-е гг. многие студийные альбомы русского рока) и др.
Еще одним из направлений интересов Пастушенко стало ООО «Мульт.ру», где он был соучредителем вместе с Натальей Крузе и Олегом Куваевым. После раздела бизнеса с гуру русской анимации у Пастушенко остались контрольный пакет долей и права на 99 серий «Масяни».
Каким образом этот человек из мира искусства и коммерческой недвижимости причалил к берегам Малой Невки у Лопухинского сада, не очень понятно. Его телефон не отвечает, а мессенджер передает сообщение, что он будет недоступен некоторое время.
Свято место
Участок в полгектара много лет был центром градостроительного скандала, пока группа RBI пыталась построить там 9-этажный апарт-отель. Однако честно купленная на городских торгах земля после протестов горожан была включена в состав Лопухинского сада, и строить на ней что-то стало невозможно. В прошлом году стало известно, что RBI ведет с городскими властями переговоры об обмене этого «чемодана без ручки» на более ликвидный участок. Однако одним из условий сделки была реконструкция павильона на территории сада, в котором исторически располагались службы водно-моторного клуба ДОСААФ — специально для передачи спортшколе олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров». Это планировалось сделать еще в прошлом году, однако сроки были сдвинуты.
«Ремонтные работы в здании 1950 года постройки проходят в рамках выполнения существующих охранных обязательств. Группа RBI как собственник участка, входящего в границы территории объекта культурного наследия, выполняет работы по его приведению в надлежащее состояние. Проект работ по сохранению согласован в КГИОП. Завершение ремонта планируется к лету», — сообщили «Фонтанке» в компании. Дальнейшую судьбу здания и участка группа RBI пока не комментирует.
Вместе с тем в Лопухинском саду уже многие годы по неписаной договоренности тренировались совсем другие юные спортсмены — секция водно-моторного спорта Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (ШВСМ). Они также претендовали на землю RBI после передачи городу, однако делали это менее энергично. Принципиальное решение было принято чиновниками: «Комитетом поддержано предложение администрации Петроградского района о закреплении земельного участка и объекта недвижимости… за СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров».
Однако был нюанс — в отличие от ВШСМ, у «Крестовского острова» до сих пор не было секции водно-моторного спорта, а для парусников эта акватория не подходит. Но Наталья Федорова заверила «Фонтанку», что такое подразделение ее школы уже создано и даже уже составлены списки детей, которые будут в ней заниматься. Сейчас они лишь ждут, когда RBI отремонтирует для них помещение, и уже этим летом планируют выйти на воду, лавируя между катерами на причалах нового Лопухинского яхт-клуба «Ист Балтик Марин групп».
Иван Черных, «Фонтанка.ру»