МЧС объявляет штормовое предупреждение: сильный ветер ждите с самого утра

Синоптики уточнили время, когда по нам ударит непогода. «Согласно штормовому предупреждению № 27/05 ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 23.05.2021, которое получено в 21–57, 24.05 начиная с 02–05 часов местами ожидается усиление западного ветра 15–18 м/с», — сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.



По данным УГМС, днём в понедельник тоже возможны дожди. Вторник ожидается без осадков, а среда — снова дождливая. Температура сильно не изменится.



Об ухудшении погоды 23 мая предупреждали, как уже сообщалось, и петербургское, и областное ГУ МЧС.

