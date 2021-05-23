FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

МЧС объявляет штормовое предупреждение: сильный ветер ждите с самого утра

Петербургу предсказывают ливни с ветром до 18 м/с

В ночь на понедельник в Северной столице вероятен сильный дождь. Под утро начнёт задувать.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
ПоделитьсяПоделиться

Синоптики уточнили время, когда по нам ударит непогода. «Согласно штормовому предупреждению № 27/05 ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 23.05.2021, которое получено в 21–57, 24.05 начиная с 02–05 часов местами ожидается усиление западного ветра 15–18 м/с», — сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

По данным УГМС, днём в понедельник тоже возможны дожди. Вторник ожидается без осадков, а среда — снова дождливая. Температура сильно не изменится.

Об ухудшении погоды 23 мая предупреждали, как уже сообщалось, и петербургское, и областное ГУ МЧС.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний