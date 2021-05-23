Лучше дома. МЧС предупреждает петербуржцев о ненастье

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 23 мая предупреждает региональное ГУ МЧС.



«Уважаемые петербуржцы и гости города! Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 23 мая в Санкт-Петербурге и пригородах днём местами ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении экстренного ведомства.



Жителей города призывают быть внимательными и осторожными.



В воскресенье в Северной столице воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура опустится до +9. Умеренный северо-западный ветер сменится западным.

