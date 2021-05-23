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Лучше дома. МЧС предупреждает петербуржцев о ненастье

В воскресенье в Петербурге ожидаются проливные дожди

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 23 мая предупреждает региональное ГУ МЧС.

«Уважаемые петербуржцы и гости города! Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 23 мая в Санкт-Петербурге и пригородах днём местами ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Жителей города призывают быть внимательными и осторожными.

В воскресенье в Северной столице воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура опустится до +9. Умеренный северо-западный ветер сменится западным.

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