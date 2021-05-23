«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 23.05.2021, 24 мая на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — сообщает управление. Это повышает вероятность ДТП, пробок, происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте и в воздухе, отмечают спасатели.

В воскресенье Петербург заливает дождём, может выпасть до трети майской нормы осадков. Об ухудшении погоды сегодня предупреждало ГУ МЧС по Петербургу. Завтра, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», также ожидаются дожди.