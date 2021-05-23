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МЧС предупреждает петербуржцев о непогоде в понедельник

В Ленинградской области ожидается сильный ветер

Не только дожди, но и сильный ветер — новая рабочая неделя начнётся с непогоды.

Предупреждение о неблагоприятных явлениях на территории Ленинградской области разослало 23 мая региональное ГУ МЧС.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 23.05.2021, 24 мая на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — сообщает управление. Это повышает вероятность ДТП, пробок, происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте и в воздухе, отмечают спасатели.

В воскресенье Петербург заливает дождём, может выпасть до трети майской нормы осадков. Об ухудшении погоды сегодня предупреждало ГУ МЧС по Петербургу. Завтра, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», также ожидаются дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

260581461
Между ног заливает, у того, кто это написал.
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