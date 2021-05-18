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В Петербурге активист «СтопХама» получил хук справа от дерзкой автомобилистки и ответил тем же. Драка попала на видео

Драка автомобилистки и активиста «СтопХама» в Петербурге попала на видео

Апрельский рейд общественного движения «СтопХамСПб» в Кировском районе Петербурга закончился дракой в духе боксёрского поединка. Видеозапись опубликована на YouTube-канале активистов 18 мая.

Своеобразным рингом выступила пешеходная зона у продуктового магазина, расположенного в доме 55 на Краснопутиловской улице. В одном «углу» позицию заняла автомобилистка на белой «Тойоте», в другом — активист «СтопХамСПб».

События, предшествовавшие драке, отражены в ролике. Судя по опубликованным кадрам, женщина-водитель и её спутник припарковали машину напротив «Пятёрочки». Участник движения за права пешеходов подошёл к ним и предупредил, что оставлять автомобиль в этом месте нельзя, пригрозив наклейкой.

Его слова на автомобилистку не подействовали. Вернувшись из магазина, она поинтересовалась, кто наклеил этикетку. Активист ответил, что он, на что его оппонентка молниеносно нанесла ему удар кулаком по лицу. Зеркальный ответ последовал также стремительно — по лицу получила и она. За неё тут же вступился случайный очевидец событий и её спутник. Последнему пришлось испытать на себе перцовый баллончик.

Как сообщил «Фонтанке» руководитель «СтопХамСПб» Владимир Мурзин, описанный конфликт произошёл 23 апреля. Пострадавший активист после случившегося подал заявление в полицию. В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что им поступили два заявления. Проводится проверка.

По информации нашего издания, «Тойота», которая засветилась в ролике, может принадлежать 31-летнему жителю города по имени Евгений. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» он заявил, что не имеет отношения к автомобилю с регистрационным номером, как на видео.

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Комментарии (39)

mi_maleta
семейка жлобов, которые привыкли ездить по тротуарам, плевав на закон. Правильно ей ответку вломили, надеюсь запомнит. еще и "прославилась"
Jared
Ахаха, сразу стая рыцарей-куколдов налетала
Suricata
Только девушек и способен бить. А как парни подтянулись, как ссыкло за баллончик схватился) Смелый "герой".
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