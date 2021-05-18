Сама ситуация произошла в воскресенье, 16 мая, около 12:55. Видеозапись из кабины скорой была опубликована на сайте YouTube позднее. На видео видно, как машина реанимации с включенной сиреной пытается проехать с Мурманского шоссе в сторону Петербурга по пробке. У путепровода на Народной улице перед машиной медиков выныривает мотоциклист и начинает разгонять автомобилистов с дороги: просит подвинуться жестами, стучит по стеклам, обращая внимание водителей на машину реанимации.



Медики в машине сначала волнуются, как бы не задавили «ребенка», потом предполагают, что мотоциклиста «спасли, наверное, когда-то». Энтузиазм байкера приносит плоды: ему довольно быстро удается организовать коридор и вывести скорую из пробки, после чего он, помахав рукой, удаляется. Медики же, уже выехав на пустой проспект Большевиков и выключив сирену, заключают: «Вот он, герой дня».