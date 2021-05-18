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«Герой дня». Мотоциклист разгонял автомобили в пробке на Народной, чтобы проехала реанимация

Мотоциклист помог машине реанимации проехать через пробку в Петербурге

Байкер помог машине реанимации преодолеть пробку в Невском районе Петербурга. Парень выступил в роли мотосопровождения и заслужил от медиков звание героя дня.

Скриншот видео с сайта&nbsp;<a href="https://youtu.be/y_kcNE3SEpU" target="_blank" class="io-leave-page _">YouTube</a>
Скриншот видео с сайта YouTube
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Сама ситуация произошла в воскресенье, 16 мая, около 12:55. Видеозапись из кабины скорой была опубликована на сайте YouTube позднее. На видео видно, как машина реанимации с включенной сиреной пытается проехать с Мурманского шоссе в сторону Петербурга по пробке. У путепровода на Народной улице перед машиной медиков выныривает мотоциклист и начинает разгонять автомобилистов с дороги: просит подвинуться жестами, стучит по стеклам, обращая внимание водителей на машину реанимации.

Медики в машине сначала волнуются, как бы не задавили «ребенка», потом предполагают, что мотоциклиста «спасли, наверное, когда-то». Энтузиазм байкера приносит плоды: ему довольно быстро удается организовать коридор и вывести скорую из пробки, после чего он, помахав рукой, удаляется. Медики же, уже выехав на пустой проспект Большевиков и выключив сирену, заключают: «Вот он, герой дня».

«В Европе полицейский мотоциклетный эскорт для КСП — обычное дело. Парень, видать, смотрел эти ролики, как и я, поэтому понимал, что делал», — отмечает в комментариях на YouTube пользователь RAID, сетуя, что в ПДД до сих пор не прописано, как надо уступать дорогу спецтранспорту, из-за чего некоторые водителя теряются и делают ошибки в таких ситуациях.

Скриншот видео с сайта&nbsp;<a href="https://youtu.be/y_kcNE3SEpU" target="_blank" class="io-leave-page _">YouTube</a>
Скриншот видео с сайта YouTube

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Комментарии (10)

Маэстро
Когда скорая едет со спецсигналом (то есть с мигалкой и сиреной), ей и так почти все дорогу уступают, ну очень редкий барашек не уступит. Главное ещё, чтобы водитель скорой умел включать сирену, не у всех это получается.
Holden_C
Вообще и без него разъезжались. На ЗСД когда пробки - всегда сдвигаются для скорых.
Piter Russo
До чего ж у нас народ на авто тугоумный, в скорой, неотложке - может оказаться каждый, не сам там близкий, родной человек - выполни предписания раздела 3 ПДД - уступи дорогу.
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