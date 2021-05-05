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Минкульт вошел в банкротное дело подрядчика Консерватории с пятипроцентной долей

Реставрационная компания «Меандр» задолжала Министерству культуры 31 миллион рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал за Минкультом право требования с компании «Меандр» 31 миллиона рублей. Доля ведомства в долговой массе составляет менее пяти процентов, но и этих денег у некогда крупнейшего игрока реставрационного рынка, скорее всего, нет.

Требования Минкульта арбитраж признал перед майскими праздниками в рамках банкротного дела «Меандра». Основой долг составляет 5,9 миллиона рублей, штрафные санкции — 25 миллионов.

Неисполненные денежные и гарантийные обязательства «Меандра» перед Минкультом размыты по 26 госконтрактам, заключенным в 2017–2019 годах, следует из материалов дела. Большинство касается реставрации Новодевичьего монастыря в Москве и церквей. Основные претензии — непредставление отчетной документации и просрочка выполнения работ.

Общий объем претензий к «Меандру» превышает 630 миллионов рублей. Более половины суммы, 322 миллиона, требует подведомственная Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (ППК). Она является преемником Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации — той самой, которая заключала с «Меандром» расторгнутые впоследствии контракты на Консерваторию (за 606 миллионов) и Биржу (300 миллионов). Через дирекцию в целом проходило большинство провальных договоров на реставрацию исторических объектов не только с «Меандром», но и его предшественниками «Балтстроем» и «Интарсией».

После ППК крупнейшими кредиторами «Меандра» являются «НС Банк» (169 миллионов) и столичная «Спецстройреставрация» (95 миллионов), выполнявшая многие работы на объектах «Меандра». Петербургская компания практиковала субподряды, не имея в своем штате достаточное количество реставраторов.

«Меандр» признали банкротом в декабре 2020 года, хотя первые поползновения контрагентов датируются осенью 2019-го. Кроме оплат по договорам подряда, у фирмы были и остаются существенные сложности с выплатой зарплаты.

За три месяца до банкротства в Москве арестовали собственника «Меандра» Елену Завадскую и считавшегося фактическим владельцем компании Евгения Ярмоша. По версии следствия, они причастны к хищению почти всей суммы из выделенного аванса 191 миллион рублей на реставрацию Консерватории. Ярмош отрицал участие в жизни «Меандра». В 2017–2019 годах компания получила госконтракты на 6,6 миллиарда рублей. В 2020-м госзаказчики прекратили почти все отношения с «Меандром», но принадлежащие Ярмошу компании «ГУАР» и «Еврогрупп СПб» смогли набрать заказов на полмиллиарда.

© Фонтанка.Ру

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