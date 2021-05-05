Минкульт вошел в банкротное дело подрядчика Консерватории с пятипроцентной долей

Неисполненные денежные и гарантийные обязательства «Меандра» перед Минкультом размыты по 26 госконтрактам, заключенным в 2017–2019 годах, следует из материалов дела. Большинство касается реставрации Новодевичьего монастыря в Москве и церквей. Основные претензии — непредставление отчетной документации и просрочка выполнения работ.

Общий объем претензий к «Меандру» превышает 630 миллионов рублей. Более половины суммы, 322 миллиона, требует подведомственная Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (ППК). Она является преемником Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации — той самой, которая заключала с «Меандром» расторгнутые впоследствии контракты на Консерваторию (за 606 миллионов) и Биржу (300 миллионов). Через дирекцию в целом проходило большинство провальных договоров на реставрацию исторических объектов не только с «Меандром», но и его предшественниками «Балтстроем» и «Интарсией».

После ППК крупнейшими кредиторами «Меандра» являются «НС Банк» (169 миллионов) и столичная «Спецстройреставрация» (95 миллионов), выполнявшая многие работы на объектах «Меандра». Петербургская компания практиковала субподряды, не имея в своем штате достаточное количество реставраторов.

«Меандр» признали банкротом в декабре 2020 года, хотя первые поползновения контрагентов датируются осенью 2019-го. Кроме оплат по договорам подряда, у фирмы были и остаются существенные сложности с выплатой зарплаты.