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214 умерших за неделю: ковид в Петербурге наращивает «набор» в больницы

Коронавирус в Петербурге наращивает госпитализацию и заболеваемость

Недельные эпидемические показатели в Петербурге показали негативную тенденцию. Растут госпитализация, заболеваемость и нарастающий итог умерших с коронавирусом за прошедшие семь дней.

Как сообщается в опубликованном 26 апреле недельном отчете межведомственного координационного совета, за 16-ю неделю 2021 года в Петербурге умерли 214 человек (+22 % к прошлой неделе, когда было 175), по сравнению с 15-й неделей увеличилось на 3,32% количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19 (4955 против 4796). Кроме того, на 16-й неделе отмечен рост госпитализации на 2,6 %. Если на 15-й неделе увозили в больницы в день в среднем по 265 человек, то на минувшей — уже по 272.

При этом на 13 % выросло и число выздоровевших, а общее число активно больных COVID-19 снизилось на 4,85 % за неделю. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 27,4 %. На ИВЛ находятся 165 пациентов, что на 61,8 % меньше пикового значения декабря 2020 года.

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Комментарии (3)

ZeZ
Немного осталось потерпеть. Скоро "статисты" уйдут на праздники ,нам полегче будет. Потом форум ,за ним Евро ,потом выборы , а там уже и забудут про эту хрень.
Клинворд
Наверное вакцинированные начали распространять.
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