214 умерших за неделю: ковид в Петербурге наращивает «набор» в больницы

Как сообщается в опубликованном 26 апреле недельном отчете межведомственного координационного совета, за 16-ю неделю 2021 года в Петербурге умерли 214 человек (+22 % к прошлой неделе, когда было 175), по сравнению с 15-й неделей увеличилось на 3,32% количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19 (4955 против 4796). Кроме того, на 16-й неделе отмечен рост госпитализации на 2,6 %. Если на 15-й неделе увозили в больницы в день в среднем по 265 человек, то на минувшей — уже по 272.



При этом на 13 % выросло и число выздоровевших, а общее число активно больных COVID-19 снизилось на 4,85 % за неделю. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 27,4 %. На ИВЛ находятся 165 пациентов, что на 61,8 % меньше пикового значения декабря 2020 года.

