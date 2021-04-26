Суд приостановил работу штабов Навального. Жданов заявил и о запрете признанного иноагентом ФБК

Глава созданного Алексеем Навальным и признанного иностранным агентом фонда рассказал о решении Мосгорсуда по иску об экстремизме.
В доказательство своих слов он выложил решение, в котором, однако, говорится только о приостановлении деятельности общественного движения «Штабы Навального» до решения по иску об экстремизме. Жданов предположил, что произошедшее связано с их деятельностью.
Прокуратура Москвы в апреле объявила о проверке на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией. В ведомстве заявили о наличии «исчерпывающих доказательств» подготовки структурами Навального «цветной революции» в России.
Если организации признают экстремистскими, то их включат в специальный перечень Минюста. Организаторам грозит уголовная ответственность по 282-й статье УК РФ. Санкции — от 6 до 10 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность грозит участникам движения. Символика организаций будет запрещена, а за её демонстрацию можно будет получить до 15 суток ареста. Кроме того, статус экстремистской организации влечёт запрет любой банковской деятельности и указание всеми СМИ на особый статус.