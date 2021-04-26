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Суд приостановил работу штабов Навального. Жданов заявил и о запрете признанного иноагентом ФБК

Суд одобрил ходатайство московской прокуратуры и приостановил деятельность штабов Алексея Навального

Глава созданного Алексеем Навальным и признанного иностранным агентом фонда рассказал о решении Мосгорсуда по иску об экстремизме.

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В доказательство своих слов он выложил решение, в котором, однако, говорится только о приостановлении деятельности общественного движения «Штабы Навального» до решения по иску об экстремизме. Жданов предположил, что произошедшее связано с их деятельностью.

Прокуратура Москвы в апреле объявила о проверке на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией. В ведомстве заявили о наличии «исчерпывающих доказательств» подготовки структурами Навального «цветной революции» в России.

Если организации признают экстремистскими, то их включат в специальный перечень Минюста. Организаторам грозит уголовная ответственность по 282-й статье УК РФ. Санкции — от 6 до 10 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность грозит участникам движения. Символика организаций будет запрещена, а за её демонстрацию можно будет получить до 15 суток ареста. Кроме того, статус экстремистской организации влечёт запрет любой банковской деятельности и указание всеми СМИ на особый статус.

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Комментарии (36)

Капитан Очевидность2
"В ведомстве заявили о наличии «исчерпывающих доказательств» подготовки структурами Навального «цветной революции» в России"

Какая ещё "цветная революция"?
Из Лёхи революционер ещё хуже, чем политик.
Analyst
Загоняют протест в подполье, в этом случае обычно на смену профессорам в шляпах, приходят бомбисты в картузах. Видимо, расчёт на то, что к этому моменту система воплотит условия контроля над обществом по Оруэллу. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
DenArch
Ничему история дураков не учит.
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