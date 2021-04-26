Суд приостановил работу штабов Навального. Жданов заявил и о запрете признанного иноагентом ФБК

Глава созданного Алексеем Навальным и признанного иностранным агентом фонда рассказал о решении Мосгорсуда по иску об экстремизме.

В доказательство своих слов он выложил решение, в котором, однако, говорится только о приостановлении деятельности общественного движения «Штабы Навального» до решения по иску об экстремизме. Жданов предположил, что произошедшее связано с их деятельностью.



Прокуратура Москвы в апреле объявила о проверке на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией. В ведомстве заявили о наличии «исчерпывающих доказательств» подготовки структурами Навального «цветной революции» в России.

