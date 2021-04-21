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Киберпанк, который мы заслужили. Путин обратился к петербуржцам с Лидер-тауэр

«Фонтанка» показывает, как с башни «Лидер» в Петербурге транслируют Путина в разгар протестных акций

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
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Президент России Владимир Путин внезапно появился на большом экране Лидер-тауэр в Московском районе Петербурга. Образ президента России возник перед жителями города в разгар протестных движений на Сенной площади вечером 21 апреля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на фасадах башни высвечиваются цитаты Путина из послания к Федеральному собранию. Впрочем, рассмотреть что-то сложно — картинка рябит. Если вам интересно, что говорил лидер страны — зайдите в нашу онлайн-трансляцию.

В Петербурге тем временем идут массовые задержания. Протестующие схлестнулись с силовиками на Сенной площади.

Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального стартовала в Александровском саду. Участники разделились на несколько групп, центральные улицы оказались перекрыты. Протестующие заняли проезжую часть на Гороховой, канале Грибоедова. Также чёрным окрасились Вознесенский и Адмиралтейский проспекты, Казанская улица и части набережной канала Грибоедова и Мойки.

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

efela
А почему никто молельные коврики не расстелил, и челом бить не начал?
AlexPet
А чего у "присутствующих" на "послании" такие потные морды? Типа, "температуру нагоняют"? Для чего? Месье пу не может существовать в низких температурОХ?
AlBerkut
Следующую тусу хомячков обязательно перед большим экраном собирать, с обязательным Пу на нём! 😉😎😂😂😂
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