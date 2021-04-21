Президент России Владимир Путин внезапно появился на большом экране Лидер-тауэр в Московском районе Петербурга. Образ президента России возник перед жителями города в разгар протестных движений на Сенной площади вечером 21 апреля.



Как передает корреспондент «Фонтанки», на фасадах башни высвечиваются цитаты Путина из послания к Федеральному собранию. Впрочем, рассмотреть что-то сложно — картинка рябит. Если вам интересно, что говорил лидер страны — зайдите в нашу онлайн-трансляцию.

В Петербурге тем временем идут массовые задержания. Протестующие схлестнулись с силовиками на Сенной площади.