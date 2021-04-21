FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +13
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Протест бродит по центру Петербурга. Заняты канал Грибоедова и Гороховая

Участники несогласованной акции протеста заняли центральные улицы Петербурга 21 апреля. Несколько групп протестующих перекрыли движение транспорта, передают корреспонденты «Фонтанки».

Толпа растянулась на несколько сотен метров на набережной канала Грибоедова. Колонна прошла от Исаакиевской по Мойке, Фонарному.

ПоделитьсяПоделиться

На Гороховой улице перекрыли автодвижение от Садовой. В сторону Мойки проехала колонна автозаков, полицейских машин и автобусов. В переулке Гривцова в толпе протестующих едет машина скорой. Её водитель заверил корреспондента, что не испытывает проблем с движением.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Вечером 21 апреля в Петербурге стартовала несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники начали сбор в Александровском саду.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

AlexPet
Лаавлии)
Din1922
Завтра репетиция парада и если креаклы продолжать страдать ерундой, то армия не постесняется будет наматывать креативный класс на гусеницы танков
alexpv
Странно, вроде саму акцию тщательно скрывали, СМИ о ней не сообщали, я например, первый раз слышу, да и после того, как всех пересажали за прошлую акцию казалось бы должны все по домам сидеть и дрожать, бояться.
Ан нет, судя по фоткам это не 20-30 человек.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний