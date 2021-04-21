Толпа растянулась на несколько сотен метров на набережной канала Грибоедова. Колонна прошла от Исаакиевской по Мойке, Фонарному.
На Гороховой улице перекрыли автодвижение от Садовой. В сторону Мойки проехала колонна автозаков, полицейских машин и автобусов. В переулке Гривцова в толпе протестующих едет машина скорой. Её водитель заверил корреспондента, что не испытывает проблем с движением.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Вечером 21 апреля в Петербурге стартовала несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники начали сбор в Александровском саду.