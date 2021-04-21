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В Петербурге акция в поддержку Навального началась с задержаний

Петербуржцы толпятся на подступах к Дворцовой площади вечером 21 апреля. В городе началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», десятки людей пришли к Александровскому саду. Также горожане собрались на Невском проспекте на подходе к Дворцовой площади. Саму площадь закрыли для пешеходов.

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Территорию Александровского сада патрулируют полицейские с мегафонами, они предупреждают об административной ответственности за участие в несогласованных акциях. Часть толпы направилась к Медному всаднику.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Ещё до начала акции полицейские задержали мужчину. Он кричал, что не знает за что задержан.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (33)

Igor_VS
Важная новость, То, что люди гуляют по Питеру. Путин уже давно ушел из топа. Ну, не умеет он зажигать.
265076323
Скорее бы всех пересажали
baddancer
Митинг в поддержку Алексея Навального плавно перешёл в панихиду...
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