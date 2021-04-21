Как передаёт корреспондент «Фонтанки», десятки людей пришли к Александровскому саду. Также горожане собрались на Невском проспекте на подходе к Дворцовой площади. Саму площадь закрыли для пешеходов.
Территорию Александровского сада патрулируют полицейские с мегафонами, они предупреждают об административной ответственности за участие в несогласованных акциях. Часть толпы направилась к Медному всаднику.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Ещё до начала акции полицейские задержали мужчину. Он кричал, что не знает за что задержан.