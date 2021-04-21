FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +13
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
25
Печать

Протестующие дошли до Сенной площади. Начались массовые задержания

Несколько групп протестующих встретились на Сенной площади в Петербурге вечером 21 марта. На близлежащих улицах начались массовые задержания, передают корреспонденты «Фонтанки».

ОМОН выхватывает людей из толпы в переулке Гривцова. Протестующие продолжают прибывать на Сенную площадь, участники несогласованной акции кричат: «Мы не боимся!»

ПоделитьсяПоделиться

Несогласованная акция в поддержу Алексея Навального стартовала в Александровском саду. Участники разделились на несколько групп, центральные улицы оказались перекрыты. Протестующие заняли проезжую часть на Гороховой, канале Грибоедова. Также чёрным окрасились Вознесенский и Адмиралтейский проспекты, Казанская улица и части набережной канала Грибоедова и Мойки.

авторы видео Михаил Огнев, Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По данным ОВД-инфо, задержаны 35 человек. Корреспондент «Фонтанки» сообщает о том, что минимум один большой автобус и три маленьких забиты задержанными.

ПоделитьсяПоделиться
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

Igor_VS
Развитие России происходит достаточно однобоко. В разгоне мы видимо выходим на первые места в мире. Можем экспортировать знания.
Laska77
ничего людей не учит ::)) слышен крик (наверное Риткин): "Отпустите детей" :)) Ритка, с детьми в это время дома сидят, уроки повторяют, а не по митингам шляются. У молодежи лица явно не обезображенные интеллектом, как близнецы.
NikolayKlimov
В поддержку Навального протестующие должны собраться около колонии, где он находится. Там и протестовать. Попротестуют и разъедутся по домам. А так опять пару человек закроют года на три за нападение на правоохранительные органы. Некоторых отчислят из институтов и универов. "Скучно, девочки".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний