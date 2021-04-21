ОМОН выхватывает людей из толпы в переулке Гривцова. Протестующие продолжают прибывать на Сенную площадь, участники несогласованной акции кричат: «Мы не боимся!»
Несогласованная акция в поддержу Алексея Навального стартовала в Александровском саду. Участники разделились на несколько групп, центральные улицы оказались перекрыты. Протестующие заняли проезжую часть на Гороховой, канале Грибоедова. Также чёрным окрасились Вознесенский и Адмиралтейский проспекты, Казанская улица и части набережной канала Грибоедова и Мойки.
авторы видео Михаил Огнев, Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
По данным ОВД-инфо, задержаны 35 человек. Корреспондент «Фонтанки» сообщает о том, что минимум один большой автобус и три маленьких забиты задержанными.