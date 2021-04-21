Москалькова: Навального в колонии посетили четыре врача не из системы ФСИН

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Алексея Навального в колонии посетили четыре врача, «не входящие в систему ФСИН». Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.



Визит состоялся накануне, 20 апреля. По словам Москальковой, «серьезных рисков для здоровья Навального нет». Отметим, параллельно на тему выступила ее предшественница на посту уполномоченного, ныне глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила, что надеется, что медицина будет выведена из ведения ФСИН, а Навальный «получит всю положенную медпомощь».

