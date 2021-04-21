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Москалькова: Навального в колонии посетили четыре врача не из системы ФСИН

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что «серьезных рисков для здоровья Навального нет»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Алексея Навального в колонии посетили четыре врача, «не входящие в систему ФСИН». Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.

Визит состоялся накануне, 20 апреля. По словам Москальковой, «серьезных рисков для здоровья Навального нет». Отметим, параллельно на тему выступила ее предшественница на посту уполномоченного, ныне глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила, что надеется, что медицина будет выведена из ведения ФСИН, а Навальный «получит всю положенную медпомощь».

По последней информации от ФСИН, оппозиционера перевели в стационар областной больницы для осужденных в исправительной колонии № 3 по Владимирской области. В ведомстве говорили, что политику предоставляют «витаминную терапию».

Навальный в колонии продолжает голодовку. Таким образом он требует от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (19)

Antipode
Власть понимает только давление. Без координированного и обоснованного отпора Алексею было бы гораздо хуже. Он тоже заслуживает уважения в отличии от его оппонентов и их приспешников. Безотносительно отношения к его политическим взглядам
Igor_VS
Приветствую Москалькову. Она проснулась. Либо получила приказ.
Pilat
Снова на те же грабли.
Стоит к нему допустить левых врачей и они найдут у него всё что угодно.
от новичка, до проказы.
Ничему власть не учится.
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