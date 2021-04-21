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Заборы сложены пачками. Центр Петербурга свободен, но автозаки уже приехали

В центр Петербурга подъехали автозаки, вдоль Невского проспекта заготовлены заборы

Секции ограждений выставлены вдоль Невского проспекта в Петербурге 21 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки», прогулявшийся по центру города.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Невский проспект огорожен заборами у станции метро «Площадь Восстания» и на участке от улицы Восстания до Пушкинской. В остальном главная городская магистраль остаётся свободной, однако у каждой примыкающей улицы приготовлены сложенные пачками секции ограждений.

У Московского вокзала дежурят два автозака, сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

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С утра полицейские пришли с обыском к журналисту «Фонтанки» Ксении Клочковой, а также к петербургским активистам.

Накануне дворников отправили по парадным искать политическую агитацию, а на северо-западе Петербурга заметили синие водомёты с надписью «ОМОН».

Задержания оппозиционеров также проходят по всей России. В автозаки отправились и первые участники акции в Магадане.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Центр Петербурга обрастает заборами с начала рабочей недели.

МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России выступила с аналогичным предупреждением.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

265105963
Открываю веб онлайн камеры Невского пр
Тихо. Зачем нагнетать,наволочки совсем истерлись.
Franklin_Delano_Roosevelt
бригада дворников приехала - отправьте их хабарики убирать
kоt-obormot
Выдохлась я смотрю луханская бригада - с утреца то шпилить в каждой теме про Навального.
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