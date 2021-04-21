Невский проспект огорожен заборами у станции метро «Площадь Восстания» и на участке от улицы Восстания до Пушкинской. В остальном главная городская магистраль остаётся свободной, однако у каждой примыкающей улицы приготовлены сложенные пачками секции ограждений.



У Московского вокзала дежурят два автозака, сотрудники ОМОНа и Росгвардии.