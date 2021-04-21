Невский проспект огорожен заборами у станции метро «Площадь Восстания» и на участке от улицы Восстания до Пушкинской. В остальном главная городская магистраль остаётся свободной, однако у каждой примыкающей улицы приготовлены сложенные пачками секции ограждений.
У Московского вокзала дежурят два автозака, сотрудники ОМОНа и Росгвардии.
С утра полицейские пришли с обыском к журналисту «Фонтанки» Ксении Клочковой, а также к петербургским активистам.
Накануне дворников отправили по парадным искать политическую агитацию, а на северо-западе Петербурга заметили синие водомёты с надписью «ОМОН».
Задержания оппозиционеров также проходят по всей России. В автозаки отправились и первые участники акции в Магадане.