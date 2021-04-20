Безопасность передвижения обеспечивали машины ГУ МВД по Петербургу. Судя по фото и данным с сайта госзакупок, синие грузовики — это водомётные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц».
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Центр Петербурга тем временем обрастает заборами. Во вторник ограждения были замечены на Невском проспекте, накануне — на Дворцовой площади. Отметим, что петербургская полиция никогда не применяла водометы для разгона несанкционированных акций. Прошлым летом широко разошлись кадры белорусских протестов, где против оппонентов действующего президента Лукашенко выставили подобную спецтехнику.