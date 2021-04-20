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Такую технику против несогласных еще не выставляли. Полиция Петербурга перегоняет необычное в центр города

Спецтехника и водометы двинулись к центру Петербурга

Журналист «Фонтанки» заметил на северо-западе Петербурга колонну тяжёлой техники в сопровождении полиции. Вечером 20 апреля по Савушкина в сторону центра проехали синие водомёты с надписью «ОМОН».

Безопасность передвижения обеспечивали машины ГУ МВД по Петербургу. Судя по фото и данным с сайта госзакупок, синие грузовики — это водомётные автомобили с установкой RCU 6000–1RU на шасси «Мерседес-Бенц».

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Центр Петербурга тем временем обрастает заборами. Во вторник ограждения были замечены на Невском проспекте, накануне — на Дворцовой площади. Отметим, что петербургская полиция никогда не применяла водометы для разгона несанкционированных акций. Прошлым летом широко разошлись кадры белорусских протестов, где против оппонентов действующего президента Лукашенко выставили подобную спецтехнику.

Ранее МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России выступила с аналогичным предупреждением.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (78)

Memory17
Что бы завтра пересидент не сказал, будет обнулено вот этими водомётами, автозаками, запотевшими забралами с дубинками против российских граждан, которые имеют конституционное право собираться мирно и без оружия на улицах своих городов.
SU LUX INN
такими приспособами нас не Напугаешь! и посерьезнее Пугали! давайте покажем Им, как нас Много! чем больше Нас - тем больше ссыт Режим! я всеми Мыслями с Вами! сам, к сожалению, присутствовать не смогу - на даче крольцы, не могу Оставить без ухода!
Ravnovesie57
А что случилось, на нас напало НАТО или хохлы с бандеровцами идут на Питер, шо так полицаи перепуганно вооружаются на улицах города????
А прочитал комментарии и удивился: это они собственного народа боятся увидеть на улице, этак и до выстрела Авроры недалеко. ..
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